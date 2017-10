Eesti tahab Saksamaalt probleemseid lapsi vahendava sihtasutuse sulgemist

Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

Omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitse töötajad on avastanud Saksa lapsi alles siis, kui nendega on tekkinud probleeme ja sekkuma pidanud näiteks politsei või kiirabi.

Eestis 2000. aastast tegutsev sihtasutus on otsinud siin ajalehekuulutusega probleemsetele Saksa lastele raha eest kasuperesid, kuid probleemsed teismeeas Saksa lapsed on saabunud Eestisse siinsete ametnike teadmata.

Äripäev kirjutab, et sotsiaalkindlustusamet palub Peer Salström-Leyhi ja tema eestlannast abikaasa Meeli Salströmi SA Tuletorn Fondi teenus senisel kujul kinni panna ehk mitte saata siia rohkem Saksamaalt lapsi nii, et Eesti riik sellest midagi ei tea.

