Manko sõnul esitas advokaat Olavi-Jüri Luik septembris EIK-ile avalduse, milles viitas korduvatele inimõiguste rikkumistele kriminaalmenetluses, kirjutab Õhtuleht.

"Ma ei soovi elada oma elupäevade lõpuni teadmises, et olen terroristi käsilane, vaid kavatsen tõestada, et ma pole sellist kuritegu toime pannud," märkis Manko.

Advokaadi sõnul on õigusteadlane Uno Lõhmus, kes on ka endine EIK-i kohtunik ja riigikohtu esimees oma teadusartiklis seisukohta, et selle kriminaalasja puhul hakkavad silma jälitustegevusega seotud probleemid ja saadud tõendite lubatavus kriminaalmenetluses.

Kaitsepolitseiamet Manko ja tema advokaadi optimismi ei jaga. "Euroopa inimõiguste kohus pole neljas kohtuaste, kuhu saab Eesti kohtuotsuse edasi kaevata," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp.

"Sinna saad pöörduda, kui leiad, et riik on sinu põhiõigusi rikkunud. Kui EIK võtab kaebuse menetlusse, võidakse seal tuvastada esinenud rikkumine või selle puudumine. EIK-i otsus ei tühista Eesti riigikohtu otsust, millega Manko on terrorismi toetamises süüdi mõistetud," märkis ta.

Riigikohus jättis kevadel muutmata Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti Ramil Khalilovile kolmeaastane ja Roman Mankole kaheaastane vangistus.

Khalilov peaks vanglast vabanema 2018. aasta kevadel.