"Igal ajahetkel seilab Läänemerel umbes 2000 kommertslaeva, mis veavad aastas 100 miljonit reisijat ja kümneid miljoneid tonne ohtlikke kaupu," ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivpiiriametnik Danel Tüür.

"Läänemereriigid on valmis väga kiirelt naftareostusele reageerima, kuid valmisolek keemiaõnnetus lahendada on tagasihoidlikum. Naftasaadustega võrreldes on osa kemikaale plahvatusohtlikumad, kergemini süttivad ja inimeste tervisele oluliselt ohtlikumad. Need võivad põhjustada olulist varakahju ja tõsist keskkonnareostust," ütles Tüür.

Simulatsiooniõppusel mängitakse läbi õnnetus Tallinnast Kapellskäri teel oleva M/V Regal Star autotekil, kus avastatakse õlireostus, mis osutub ulatuslikumaks keemiareostuseks.

Esmalt püüab reostusega toime tulla laevameeskond, ent seejärel antakse üldhäire ning tehakse hädakõne merevalvekeskusesse, mis kaasab õnnetuse lahendamisse siseriiklike partnerite kõrval ka rahvusvahelised, sealhulgas Helsingi ja Göteborgi merepäästekeskused ning Soome ja Rootsi patrull-laevad.

Lisaks PPA-le osalevad õppusel Tallink Grupp, siseministeerium, keskkonnaministeerium, päästeamet, häirekeskus, Tallinna kiirabi, PERH, keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon ja TTÜ mereakadeemia.

Simulatsiooniõppus toimub Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Interreg Baltic Sea Regional programmi raames, mille eesmärk on välja töötada ühised riikidevahelised standardprotseduurid inimelude päästmiseks merel ohtlikke ja mürgiseid aineid vedavate laevade õnnetuste korral, tagada ohutus päästemeeskondadele ja minimaliseerida keskkonnakahju.

Projekti kogueelarve on ligi 2,5 miljonit eurot. Projekti ametlikud partnerid on Turu ülikool, Soome piirivalve, Novia ülikool, Helsingi linn, politsei- ja piirivalveamet, Rootsi rannavalve, Klaipeda ülikool, Hamburgi linn ja Saksamaa merehädaabikeskus.

PPA ülesanne projektis on simulaatoriharjutuste ja õppuste läbiviimine. Projektile tõmbab 2018. aasta sügisel joone alla suur PPA korraldatav LIVEX merepäästeõppus.