Kuidas hakkab liiklus sujuma kurikuulsal Haljalala-Aaspere teelõigul Rakvere lähedal, selgub alles talvel.

"Praegused märgid näitavad seda, et juhul kui seal toimub mingisugune liiklusõnnetus või mingi liiklustakistus, siis ta küll tekitab kergekujulise liikluskaose. Me oleme valmis seal kohe läbi kohalike teede ümbersõitu organiseerima," rääkis Eesti Teed juhatuse esmees Andres Agukas "Aktuaalsele kaamerale".

Agukase sõnul on seetõttu paratamatu, et näiteks postide vahelt talvel teed päris puhtaks ei saa.

Tallinn-Pärnu maanteele rajatakse praegu 2+1 teelelõike, kus möödasõitu võimaldavaid sõidusuundi eraldab teepiire. Kitsas ühesuunaline sõidurada jääb teepiirde ja teekraavi vahele.

Kitsa teepeenra tõttu võib laiema sõiduki peatumine sellel teel tuua kaasa suure ummiku.

"Jah, /.../ see on reaalne. Aga Pärnu maanteel ei ole need lõigud minu meelest nii pikad - umbes kahe-kolme kilomeetri ringis on need, kus on kitsad read. Meil Rakvere lõigus on 1+1 ja see on 6,7 kilomeetrit, see on pikem," arutles Agukas.

Maanteameti peadirektori asetätitja Tarmo Mõttuse sõnul aitavad maanteele rajatud ohutussaared, kummipostid ja kitsad read suurendada liiklusohutust.

"Kui me Tallinn-Pärnu maanteed silmas peame, siis tegelikult seal on ikka arvestatud niimoodi, et kui auto pargib ennast teepeenrale, täiesti teeserva, siis mahub sealt ka mööda sõitma. Selliste oludega on arvestatud, aga selge on see, et ka seal me natuke kasutame liiklusohutuse meetmena seda visuaalset tunnetust, et me väga kiirustama ei kipuks," rääkis Mõttus.

Tas tuletas meelde, et vastavalt teiste riikide kogemustele, suurendavad 2+1 teed möödasõitude ohutust.

Teepiirete alla ja postide vahele tekib tõesti tema sõnul talvel lumevalle, kuid varasem praktika näitab, et need ei hakka segama liiklust.

Maanteeameti pressikonverents talvisest teehooldest Eestimaal: