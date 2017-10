Papadopoulose nimekaim sattus Venemaa-skandaali tõttu säutsurahe alla

USA presidendi Donald Trumpi välisnõunik tema 2016. aasta presidendivalimiste ajal George Papadopoulos tunnistas, et valetas FBI-le oma sidemetest Venemaaga valimiskampaania ajal ja üritas neid varjata. Papadopoulos tunnistas 5. oktoobril, et valetas FBI-ile kontaktide iseloomust "välismaalastega", kes tema hinnangult olid lähedalt seotud kõrgete Vene valitsusametnikega, selgus esmaspäeval avaldatud süüdistuste toimikust.

Lisaks valetas ta enda sõnul kokkupuudetest mitme venelasega, kes pakkusid "mustavat" materjali Trumpi rivaali Hillary Clintoni kohta.

Pärast selle uudise avalikuks tulemist ründasid paljud Twitteri kasutajad valet Papadopoloust. Mees üritas toimuvat võtta huumoriga. Ta lisas, et tema nime puhul on tegemist kreeklaste hulgas väga levinud nimega.

For the nth time, I am NOT Trump's foreign policy adviser! I have NO association with the Trump camp! NONE! — George Papadopoulos (@feeonlyplanner) October 30, 2017

I knew this day may come. I have ouzo nearby to help me forget :-) — George Papadopoulos (@feeonlyplanner) October 30, 2017