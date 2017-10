Lavrov: Moskva sekkumisest USA valimistesse pole ainsatki tõendit

Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

Kõik tuntud rahvusvahelised majutuse broneerimise portaalid manipuleerivad kasutajatega suuremal või vähemal määral, kasutades võtteid, mis panevad kiiremas korras omale tuba kinni panema, jättes mulje, et kohe on see kõik läinud, kui kärmelt ei reageeri.

Väidetavalt on prokurör taotlenud kohtult, et Manaforti kautsjoni suuruseks oleks 10 miljonit dollarit, Gatesi puhul viis miljonit.

Tegemist on osaga eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest, mis puudutab Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse ja väidet, et Donald Trumpi kampaaniameeskond võis valimisvõidu nimel Venemaa või Moskva esindajatega koostööd teha.

Vene välisminister Sergei Lavrov kinnitas teisipäeval, et pole ainsatki tõendit, et Moskva oleks sekkunud USA presidendivalimistesse.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel