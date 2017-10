Eesti Energia üheksa kuu puhaskasum on ligi 78 miljonit eurot

Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

Kõik tuntud rahvusvahelised majutuse broneerimise portaalid manipuleerivad kasutajatega suuremal või vähemal määral, kasutades võtteid, mis panevad kiiremas korras omale tuba kinni panema, jättes mulje, et kohe on see kõik läinud, kui kärmelt ei reageeri.

Kolmandas kvartalis lõppesid ka kontserni viimaste aastate suurima investeeringu Auvere elektrijaama kottfiltri ehitustööd. Elektrijaam suudab täiskoormusel töötades täita kõiki heitmenorme ning on aasta algusest toonud kokku 1,3 TWh elektrienergiat. General Electric on lubanud jaama Eesti Energiale üle anda käesoleva aasta lõpuks.

Kolmandas kvartalis investeeris Eesti Energia üle 35 miljoni euro, mida on kuus protsenti enam kui eelmisel aastal samal ajal. Poole sellest ehk ligi 18 miljonit eurot moodustasid elektrivõrguga seotud investeeringud, millega on ilmastikukindla võrgu osakaal kogu Elektrilevi jaotusvõrgust tõusnud 83 protsendini.

Eesti Energia on käesoleva aasta üheksa kuuga teeninud puhaskasumit ligi 78 miljonit eurot ja müügitulu 550 miljonit eurot. Tänavu kolmandas kvartalis teenis Eesti Energia puhaskasumit 16 miljonit eurot, mida on 22 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel