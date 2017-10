Facebook: Kremliga seotud postitused jõudsid USAs 126 miljoni inimeseni

Facebooki andmetel avaldas Kremliga seotud ettevõte 2015. aasta juunist kuni 2017. aasta augustini umbes 80 000 postitust, mis jõudsid vahetult 29 miljoni ameeriklaseni. Enamik postitusi olid sotsiaalse ja poliitilise sisuga, vahendas BBC.

Facebooki teatel võimendati neid postitusi meeldivaks märkimiste, jagamiste ja kommentaaride kaudu, nii et need jõudsid lisaks veel kümnete miljonite inimesteni.

Ettevõte on kustutanud 170 Instagrami kontot, mis jõudsid eelnevalt teha umbes 120 000 postitust.

Info pärineb dokumendist, mille sotsiaalmeediaettevõte on ette valmistanud USA senatis toimuva kuulamise eel, kus Facebook peab koos Twitteri ja Google'iga andma aru Venemaa mõjude kohta.

Oktoobri algul ütles Facebooki poliitika ja kommunikatsiooni asepresident Elliot Schrage, et paljud neist postitustest ei rikkunud nende kasutustingimusi, kuid eemaldati seepärast, et polnud autentsed.

Esmaspäeval avalikustas Google, et Vene "trollid" on Youtube'i 18 kanalile üles laadinud üle tuhande poliitilise sisuga video. Samas märkis ettevõte, et nende vaatajanumbrid olid väiksed ja puuduvad tõendid, et need oleksid suunatud USA vaatajaile.

Twitter on Reutersi andmetel tühistanud 2752 kontot, mida seostati Venemaal asuva internetiuuringute agentuuriga. Nendelt kontodelt avaldati möödunud aasta septembrist kuni novembrini umbes 131 000 säutsu.