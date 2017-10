"Eesti valitsus käsitleb suhteid Hispaaniaga ja Hispaanias toimuvat rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete põhimõtete, eriti Euroopa Liidu ja NATO reeglite kaudu," ütles Ratas pressiesindaja vahendusel teisipäeval BNS-ile.

"Euroopa Liidu aluslepingutes on kindlaks määratud rida põhimõtteid, millest muu hulgas olulisemad on sätestatud nn Kopenhaageni kriteeriumites. Nende kohaselt kuuluvad Euroopa Liitu demokraatlikud õigusriigid ning liikmesriigid austavad üksteise suveräänsust, puutumatust ja terviklikkust. Õigusriigi põhimõtete järgimine on Euroopa Liidu toimimise vääramatu alus," rõhutas peaminister Ratas.

"Euroopa Liidu liikmesriikidel pole kohane sekkuda meelevaldselt üksteise siseasjadesse. Kui me ei austaks üksteise suveräänsust ja terviklikkust, oleks väga raske nõuda nende põhimõtete järgimist mujal maailmas," lisas Ratas.

"Hispaania on demokraatlikke põhimõtteid järgiv õigusriik ning Hispaania põhiseaduse ja teiste seaduste alusel on võimalik lahendada siseriiklikud küsimused rahumeelselt. Selle eelduseks on Hispaania autonoomse piirkonna Kataloonia naasmine õiguslikkuse teele. Probleemi saavad lahendada vaid Madrid ja Barcelona omavahel suheldes," märkis Eesti valitsusjuht.

"Demokraatlike protsesside toimimise ja edukuse üheks kriteeriumiks on kahtlemata üleliigse jõu kasutamise ja vägivalla vältimine. Seetõttu peavad ka Hispaaniast eraldumise taotlejad mõistma, et jõu kasutamine või seadusi rikkudes selle kasutamisele provotseerimine ainult takistab lahenduse leidmist," lisas Ratas.

"Olen mitmel korral telefoni teel olukorda arutanud Hispaania peaministri Mariano Rajoyga, kes on kinnitanud, et taotleb seaduslikku ja rahumeelset lahendust," ütles peaminister Ratas.

Kataloonia parlament kiitis reedel heaks iseseisva Kataloonia vabariigi loomise, misjärel Hispaania keskvalitsus tagandas samal päeval Kataloonia liidrid ning kehtestas alates esmaspäevast jõustunud keskvalitsuse otsekontrolli regiooni üle. Ratas teatas reedel, et "Eesti seisukohad ei ole muutunud tulenevalt viimastest arengutest Hispaanias" ja "Eesti toetab jätkuvalt Hispaania territoriaalset terviklikkust".

Vabaerakonna juhatus saatis juba kolmapäeval peaminister Ratasele avaliku kirja, milles juhatus väljendab muret Hispaania keskvõimu sammude üle, nimetades neid ebademokraatlikeks, kirjas soovib Vabaerakond valitsuselt samme Kataloonia kriisi lahendamiseks. Vabaerakond märkis, et Euroopa Liit on rahuprojekt ja seetõttu on EL kohustatud kindlustama konfliktide ennetamise ja rahumeelse lahendamise.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) parlamendifraktsiooni juhi Martin Helme ütles laupäeval, et tema ükskõiksus Kataloonia iseseisvumise osas asendunud pooldava seisukohaga, sest piirkonna lahkulöömine ülejäänud Hispaaniast on muutunud vältimatuks.

Riigikogus esindamata erakond Eestimaa Rohelised kutsus esmaspäeval valitsust tunnustama Kataloonias väljakuulutatud iseseisvust.