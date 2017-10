Keskerakond kaalub asekantslerit Tartu abilinnapea kohale

Madis Lepajõe kinnitas ERR-ile, et temaga on sellel teemal räägitud ja lähipäeval toimub ka sel teemal kohtumine pärast mida ta oma otsuse teeb. Lepajõe sõnul ei saa seda välistada, et temast Tartu abilinnapea võib saada.

Keskerakonnal on Tartus kaks abilinnapea kohta. Tulevane tõenäoline Tartu volikogu esimees Aadu Must ütles ERR-ile, et Lepajõe on ühe võimaliku kandidaadina kaalumisel olnud küll.

"Selge on see, et ta oli meil kõne all väga hea spetsialistina selles sfääris, mis puudutab haridust, kultuuri ja sporti," ütles Must.

Must rääkis, et inimesi, kellest on juttu olnud, on olnud palju. "Mõnel puhul ka niimoodi, et inimesed ei teagi, et me peame neid tubliks või lootustandvaks," lisas Must.

"Meie kokkulepped on sellised, et lõplikud otsused sünnivad selle nädala lõpus," lausus Must.

Keskerakond ja Reformierakond kirjutasid nädalavahetusel alla Tartus koalitsioonileppele.

Tõenäoliselt jätkab linnapeana Urmas Klaas ja volikogu esimehe koha võtab sisse keskerakondlane Aadu Must.