Fotod: Pariisis avaldasid naisõiguslased meelt Polanski vastu

84-aastane Polanski oli Cinémathèque Française'i filmiarhiivi hoones tutvustamas oma värskeimat filmi "D'après une Histoire Vraie", mis on tema loomingu retrospektiivi avalöögiks, vahendasid Yle ja AFP.

USA võimud soovivad juba aastaid, et Polanski antaks välja seoses sellega, et tollal 43-aastane Polanski oli 1977. aastal Ameerika Ühendriikides seksuaalsuhtes 13-aastase tüdrukuga, kelle ta oli pakkunud šampanjat ja unerohtu. Tookord võttis Polanski omaks suguühte alaealisega ehk süüdistuse sätestatud vägistamises. Tegemist oli juriidilise kokkuleppega, mille kohaselt raskematest süüdistustest, näiteks vägistamise süüdistusest, loobuti. Polanski veetis siis 42 päeva vahi all, kuid lasti siis hea käitumise eest vabadusse kohut ootama.

1978. aastal hakkas Polanski enda sõnul kahtlustama, et prokuratuur loobub kokkuleppest ning et ta võib seetõttu aastakümneteks vangi minna. Režissöör põgenes siis Prantsusmaale ning on olnud USA õigussüsteemi silmis tagaotsitav sellest ajast saadik. USA võimude väljaandmistaotlused Prantsusmaa, Šveitsi ja Poola võimudele pole seni tulemusi andnud.

Samas pole nimetatud süüdistus ainus Polanskit puudutav vägistamis- või ahistamisjuhtum. Alles käesoleva kuu alguses kinnitasid Šveitsi võimud, et nad on alustanud uurimist seoses ühe naise väitega, et Polanski sooritas tema vastu 1972. aastal seksuaalse rünnaku. Naine oli siis alles 15-aastane. Polanski on oma advokaadi vahendusel väite tagasi lükanud, kuid samas on tegu juba neljanda naisega, kes sarnase süüdistuse tema vastu on esitanud.

Polanskil on olnud pärast USA-st põgenemist aktiivne ja edukas filmikarjäär. 2003. aastal võitis ta oma filmiga "Pianist" ka Oscari.

Seoses Hollywoodis äsja esile kerkinud filmiprodutsent Harvey Weinsteini skandaaliga on seksuaalne vägivald ja ahistamine olnud suure tähelepanu all, algatatud on kampaania #metoo ning meedias on selle raames sageli meelde tuletatud ka Polanski juhtumit.

Ligi 27 000 oli juba varem andnud allkirja petitsioonile, et Prantsuse filmiinstituut Polanski retrospektiivist loobuks. Prantsusmaa kultuuriminister Françoise Nyssen on aga öelnud, et retrospektiivi näol on tegu tema loominguga, mitte tema kui inimesega.

Esmaspäeva õhtul oli aga filmiinstituudi hoone juurde kogunenud kümneid meeleavaldajaid, kes kandsid ka Polanskit hukka mõistvaid plakateid. "Kui vägistamine on kunstižanr, siis andke Polanskile kõik César'i auhinnad," oli kirjas ühel plakatil.

Kahel palja ülekehaga naisaktivistil õnnestus korraks ka hoonesse tungida. Ühe naise seljale oli soditud Polanskile viitav hüüdlause "Väga tähtis pedofiil-kurjategija".

Polanski-vastased feministide kampaaniad on varem ka tulemusi andnud. Näiteks jaanuaris jäi naisõiguslaste boikotiähvarduse tõttu ära Polanski osalemine César'i tseremoonial.