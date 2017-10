Mihhail Švõdkoi rõhutas, et kohtumine oli konsultatiivne – päevakorras olid küsimused, mis võivad olla tulevase koostöö aluseks.

"Eriesindajad ei ole need inimesed, kes kokkuleppeid sõlmivad. Nendega arutatakse üldiseid teemasid," ütles Švõdkoi, lisades, et ametlikud kokkulepped sõlmitakse linnavalitsuste tasemel. "Tallinna, Moskva ja Peterburi traditsioonilised kultuurialased sidemed on väga olulised ning meie pealinnades on suurte kultuurprojektide realiseerimiseks palju võimalusi. Eriti arvestades, et järgmisel aastal tähistatakse Kadrioru 300. aastapäeva ning loomulikult ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva," lausus Švõdkoi.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kultuur ja haridus kahe riigi vahel traditsioonilised koostööalad. "Oleme aastate jooksul hoidnud kultuurisidemeid Peterburiga ning sooviksime ka tugevdada munitsipaalkoostööd Moskvaga," ütles Kõlvart. "Täna oleme leidnud ühiseid puutepunkte hariduslike erivajadustega (HEV) laste haridussüsteemis – valdkonnas, mis vajab tähelepanu nii Eestis kui ka Venemaal. Samas käis jutt ühistest projektidest, mida soovime lähitulevikus ellu viia. Näiteks väljendas Mihhail Švõdkoi valmidust HEV-lastele mõeldud Vene lavastuse etendumiseks ja korraldamiseks siin."

Mihhail Švõdkoi saabus Tallinna kahepäevasele visiidile. Peale Tallinna linnavalitsust külastas ta kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ja Vene Teatrit.

Mihhail Kõlvart kinkis külalisele Arvo Pärdi rariteedi, CD-plaadi koos helilooja autogrammiga.