1. Vabaühenduste poolt deklareeritud annetuste kogusumma on Eestis kümne aastaga kasvanud umbes kolmveerandi võrra (73 protsenti). Samas pole kasv olnud pidev ning tõusud-langused ei käi ühte jalga majanduskasvu või –langusega.

2. Deklareeritud annetussummast umbes 40 protsenti moodustavad kas anonüümsed (väike)annetused või välismaalt pärit annetused.

3. Ülejäänud u. 60 protsenti ehk 19,9 miljonit eurot jaguneb üksikisikutelt (53 protsenti) ja ettevõtetelt (47 protsenti) laekuvate annetuste vahel.

4. 2015 oli esimene aasta, kus üksikisikute annetatud summa ületas ettevõtete annetatud summat ning see trend on jätkunud. Annetatud summa kasvu veavad Eestis pigem üksikisikud kui ettevõtted. Alates 2011. aastast on ettevõtetest annetajate hulk kasvanud 44 protsenti ja nende annetatud summa 22 protsenti.



Samas üksikisikutest annetajate arv on kasvanud 80 protsenti ja nende annetatud summa 82 protsenti. Tegelikult on üksikisikute osakaal veel suurem, sest ka punktis 2 nimetatud umbes 40 protsenti anonüümsetest annetustest suurema osa moodustavad kindlasti üksikisikute panus, mitte asutustelt tulnud toetus.

5. Suurim üksikisiku tehtud annetus eelmisel aastal oli 190 300 eurot, suurim ettevõtte annetus 400 953 eurot.

6. Annetusi deklareeris eelmisel aastal Eestis 1305 vabaühendust, mis on umbes neli protsenti kõigist Eestis registreeritud mittetulundusühendustest.

7. Annetused jaotuvad ühenduste vahel väga ebaühtlaselt. Umbes 60 protsenti annetustest jaguneb kuue protsendi edukamate ühingute vahel, samas kui 65 protsenti ühingutest jagab omavahel seitset protsenti annetustest.

8. Eesti edukaim annetuste koguja on SOS Lasteküla, kellele mullu annetati 1,9 miljonit eurot. Esikümne organisatsioonidest kuus on erinevad religiooniga seotud ühingud. TOP 50 seas on religioosseid organisatsioone 22, valdkondadest järgnevad sport 7, tervis ja kultuur 10 ja haridus 3 organisatsiooni.

9. Neist inimestest, kes oma kevadises tuludeklaratsioonis märkisid mulluseid annetusi, annetas ligi kolmveerand (73,7 protsenti) kuni 100 eurot. Rohkem kui 1000-euroseid annetusi deklareeriti Eestis 1627, sh. rohkem kui 5000-euroseid 78.



10. Rahvusvahelist võrdlust pakub Charities Aid Foundationi küsitluse põhjal koostatav iga-aastane World Giving Index, kus tänavu uuriti 139 riiki. Eestis on annetajate hulk viimastel aastatel püsinud 20-22 protseni juures; et aga mitmetes riikides on annetajate hulk vähenenud, on Eesti võrdluses tõusnud viimase kolmandiku algusest teise kolmandiku lõppu (tänavu ühel pulgal Boliivia ja Afganistaniga; EL riikidest on meist praeguseks tagapool Läti, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Portugal, Leedu ja Kreeka):