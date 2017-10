Papadoupolose koostöö USA võimudega tehti justiitsministeeriumi poolt avalikuks pärast seda, kui oli avalikustatud süüdistused Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manaforti ja viimase äripartneri Rick Gatesi kohta.

Papadopoulos tunnistas 5. oktoobril, et valetas FBI-ile kontaktide iseloomust "välismaalastega", kes tema hinnangult olid lähedalt seotud kõrgete Vene valitsusametnikega, selgus esmaspäeval avaldatud süüdistuste toimikust.

Lisaks valetas ta enda sõnul kokkupuudetest mitme venelasega, kes pakkusid "mustavat" materjali Trumpi rivaali Hillary Clintoni kohta.

"Valeütluste ja ütlematajätmiste kaudu takistas kaitsealune Papadopoulos FBI käimasolevat juurdlust kampaaniaga seotud üksikisikute seotusest Vene valitsuse püüdlustega sekkuda 2016. aasta presidendivalimistesse," selgus esmaspäeval avaldatud süüdistusest.

Kui Manaforti ja Gatesi vastu esitatud süüdistused puudutavad eelkõige ajaperioodi, mis eelneb nende tööle Trumpi kampaaniameeskonnas ja mis puudutab eelkõige võimalikke finantskuritegusid ja registreerimata tööd Ukraina kunagise presidendi Viktor Janukovitši huvides, siis Papadoupolos on esimene isik, kellele on esitatud süüdistus, kus räägitakse kontaktidest Trumpi meeskonna liikmete ja Venemaa esindajate vahel.

Kõigi kolme mehe vastu esitatud süüdistused on osa eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest, mis puudutab Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse ja väidet, et Donald Trumpi kampaaniameeskond võis valimisvõidu nimel Venemaa või Moskva esindajatega koostööd teha.

"Vähesed inimesed teadsid noort, madala astme vabatahtlikku nimega George, kes oli juba varem tuntud valetaja. Uurige demokraate!" kirjutas Trump Twitteris.

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was "no collusion" and events mentioned took place long before he... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

....came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

I hope people will start to focus on our Massive Tax Cuts for Business (jobs) and the Middle Class (in addition to Democrat corruption)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

Samuti viitab Trump oma postitustes sellele, et esmaspäeval pani oma ettevõttes ameti maha demokraatide tuntud lobist Tony Podesta ning USA meedia andmetel on see samuti seotud Muelleri juurdlusega, mille tõttu tulid välja ka Podesta kunagised küsimusi tekitavad sidemed Janukovitši parteiga. Trumpi sõnul on hoopis see esmaspäeva kõige olulisem uudis.

The biggest story yesterday, the one that has the Dems in a dither, is Podesta running from his firm. What he know about Crooked Dems is.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

....earth shattering. He and his brother could Drain The Swamp, which would be yet another campaign promise fulfilled. Fake News weak! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

Kuigi Trump kinnitas, et "vähesed inimesed teadsid" Papadoupolost, siis 2016. aasta märtsis Washington Postile antud intervjuus oma välispoliitika meeskonda tutvustades iseloomustas ta Papadoupolost kui "suurepärast kutti". Märtsis postitas Trump oma Instagrami kontole ka foto, mille juures oli lause "kohtumas oma riikliku julgeoleku meeskonnaga" ning ka sellel fotol istub Papadoupolos trumpiga ühe laua taga, vahendas Guardian.

Meeting with my national security team in #WashingtonDC. #Trump2016 A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on Mar 31, 2016 at 7:09pm PDT

Manaforti teemat kommenteeris Trump juba esmaspäeval

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval juba kommentaariks oma kunagise kampaaniajuhi Paul Manaforti vastu esitatud süüdistustele, et nimetatud süüdistused puudutavad aega enne, kui Manafort kampaaniajuhiks hakkas.

"Vabandust, aga see on aastaid tagasi, enne seda, kui Paul Manafort oli osa Trumpi kampaaniast. Miks ei ole riukalik Hillary & demokraadid uurimise fookuses????" kirjutas Trump Twitteris.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Lisaks rõhutas Trump taas, et mingit kokkumängu [Venemaaga] pole olnud.

....Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Samas selgub süüdistuskokkuvõttest, et kuigi peamised tegevused, mille asjus süüdistused on esitatud, leidsid aset enne Manaforti osalemist Trumpi kampaaniameeskonnas, jätkus osa tegevustest käesoleva aastani.

Valge Maja kõneisik Sarah Sanders ütles esmaspäevasel pressibriifingul samuti, et kahe endise nõuniku vastu esitatud süüdistustel pole midagi pistmist Trumpi valimiskampaaniaga, sest süüdistused puudutavad perioodi, mil need mehed ei olnud veel Trumpi kampaaniaga seotud.

Samuti rõhutas ta, et materjalides pole midagi sellist, mis näitaksid mingit kokkumängu Trumpi meeskonna ja Venemaa vahel. "Me oleme öelnud algusest peale, et mingit tõestust Trumpi-Venemaa kokkumängu kohta pole ning mitte miski tänastes süüdistustes ei muuda seda," märkis Sanders.

Nõunik George Papadopoulose juhtumit kommenteerides ütles Sanders, et tegu oli vabatahtliku nõunikuga, kes ei olnud kampaaniameeskonna palgal ning kõik Papadopoulose sammud olevat olnud tema isiklik algatus.

Samuti lükkas Sanders tagasi meedias esitatud väited, justkui valmistuks president praegu eriprokurör Robert Muelleri vallandamiseks.

Manaforti süüdistatakse muuhulgas vandenõus USA vastu

USA presidendi Donald Trumpi presidendikampaania endist juhti Paul Manaforti ja tema äripartnerit Rick Gatesi süüdistatakse vandenõus Ühendriikide vastu ja veel 11 rikkumises, selgus esmaspäeval avatud toimikust.

Lisaks esitati neile süüdistus rahapesu vandenõus, välisagendina registreerimata jätmises, valeütluste andmises ning mitmest välismaal asuvast pangakontost teavitamata jätmises.

Süüdistuse kohaselt varjasid 68-aastane Manafort ja 45-aastane Gates miljoneid dollareid, mille nad teenisid Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši ja tema Moskva-meelse erakonna heaks töötades.

Uurimiskomisjoni juhi, FBI endise direktori ja erinõunik Robert Muelleri esitatud süüdistused on esimesed, mis puudutavad Trumpi lähemaid abisid seoses tema kampaania väidetavate Moskva-sidemete uurimisega.

"Manafort ja Gates teenisid oma Ukraina tööga kümneid miljoneid dollareid tulu," märgitakse süüdistuses.

"Varjamaks Ukraina makseid USA võimude eest pesid Manafort ja Gates alates 2006. aastast vähemalt 2016. aastani raha paljude USA ja välisfirmade, partnerluste ja pangaarvete kaudu."

Manafort ja Gates andsid end FBI-le üles esmaspäeval. Mõlemat uuritakse Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste kampaania Vene-sidemete juurdluse raames.

USA föderaalkohtunik andis esmaspäeval korralduse panna Manafort koduaresti ja kohustas teda tasuma 10 miljonit dollarit kautsjoni. Samuti koduaresti määratud Gates peab maksma kautsjonit viis miljonit.

Manafort juhtis Trumpi kampaaniat 2016. aasta juunist augustini.

Samuti Trumpi kampaaniameeskonnas välispoliitika nõunikuks olnyud Carter Page, keda on meedias peetud Venemaa-juurdluse üheks võtmeisikuks, tunnistas MSNBC-ile antud intervjuus, et ta võis Papadopoulosega vahetada e-kirju Venemaa teemal, vahendasid Politico ja CNN.

Nagu ka varem, ei andnud Page intervjuus selgeid vastuseid selle kohta, mis oli täpsemalt tema roll Trumpi meeskonnas. Kampaania ajal pälvis Page ennekõike tähelepanu Kremli poliitikat toetavate avaldustega, sealhulgas võttis ta sõna Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide vastu. Trumpi esindajad on hiljem öelnud ka Page-i puhul, et tegu oli vabatahtliku nõunikuga, kes ei omanud kampaanias olulist rolli.

Politico: ekspertide hinnangul võis Papadoupolos olla Vene eriteenistuste poolt "kultiveeritud"

Politico kirjutab aga mitmetele julgeolekuekspertidele viidates, et Papadopoulose puhul võis olla tegu Venemaa eriteenistuste poolt kultiveeritud mõjuagendiga ehk väliselt tähtsusetu isikuga, kes võiks Trumpi meeskonda ilmuda.