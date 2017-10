Kaljulaid avab Gruusia visiidi raames Ossinovski osalusega golfiväljaku

Ärilehe andmetel kuulub golfiklubi 80 protsendi ulatuses Oleg Ossinovski ettevõttele Skinest Grupp ja 20 protsendi ulatuses Kaamos Kinnisvarale.

Eesti kaubandus-tööstuskoda teatas teisipäeval, et visiidi üks märkimisväärsemaid sündmusi leiab aset Tbilisis asuvas eestlaste investeeringutega valminud golfiväljakul, Tbilisi Hills Golf Club, mille avab pidulikult president Kersti Kaljulaid. Visiidil osaleb ka majandus-ja taristuminister Kadri Simson.

"Tbilisi Hills arendusprojekti näol on tegemist arvestatava välisinvesteeringuga Gruusia majandusse ja kindlasti suurima Eestist juhitud investeeringuga kogu piirkonnas," rääkis Tbilisi Hills tegevjuht Jaak Vende.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles ERR-ile, et golfiväljaku näol on tegemist suurema kinnisvaraarendusega, mida veab Oleg Ossinovski, kes ka Gruusias viibivasse äridelegatsiooni kuulub.

"Seal on suurem kinnisvaraarendus, elamukvartal, selle kohta oskab Oleg [Ossinovski] ilmselt ise paremini rääkida. Sellest hetkel on küll valmis mingi golfiväljaku maja, kus see avamine toimub, aga see tegelikult on märksa suurem arendus," lausus Linnamäe.

Oleg Ossinovski sattus 2016. aastal Läti Raudtee korruptsiooniasjas kriminaaluurimise alla, kus teda süüdistatakse altkäemaksu andmises.

Küsimusele, kas kas kriminaaluurimise all oleva inimese osalus presidendi saatjaskonnas on aktsepteeritav, vastas Linnamäe, et teda ei ole süüdi mõistetud ja et äridelegatsioonid komplekteerib kaubandus-tööstuskoda.

"Siin on mitu aspekti. Üks asi on see, et minu teada ei ole teda süüdi mõistetud. Teine asi on see, et äridelegatsiooni paneb kokku kaubandus-tööstuskoda. Me üritame äridelegatsioone komplekteerida ikkagi lähtuvalt sellest, kus on mingisugune reaalne ärikontakt, kas olemas või on potetsiaali seda luua. Oleg Ossinovski on üks inimestest, kes siin Gruusias Eesti ettevõtjatest reaalselt tegutseb," kommenteeris Linnamäe.

Visiit Gruusiasse toimub 31. oktoobrist 2. novembrini.