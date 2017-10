Klaas: Reformierakonna Tartu abilinnapead selguvad neljapäeval

Tartu Postimees kirjutas teisipäeval, et potentsiaalsed kandidaadid Reformierakonna Tartu abilinnapeadeks on senine Tartu maavanem Reno Laidre, senine hariduse ja kultuuri abilinnapea Tiia Teppan ning varem abilinnapeana töötanud Raimond Tamm.

Reformierakonna Tartu piirkonna esimees ja tõenäoline linnapea Urmas Klaas kinnitas ERR-ile, et kõik need nimed on arutelude käigus esile kerkinud, aga kandidaate on teisigi.

"Ka need nimed on kandidaatidena meil figureerinud ja neljapäeval teeb juhatus oma otsuse," ütles Klaas.

Keskerakonna üks võimalik abilinnapea on haridusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.

Keskerakond ja Reformierakond kirjutasid nädalavahetusel alla Tartus koalitsioonileppele.

Tõenäoliselt jätkab linnapeana Urmas Klaas ja volikogu esimehe koha võtab sisse keskerakondlane Aadu Must.

Uues koalitsioonis on Reformierakonna täita kolm abilinnapeakohta ja Keskerakonnal kaks.