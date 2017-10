Politsei otsib Pärnus kadunud 19-aastast noormeest

Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

USA president Donald Trump võttis teisipäeval sotsiaalmeedias sõna seoses tema kunagise kampaaniameeskonna nõuniku George Papadopoulos, kes on tunnistanud üles selle, et valetas Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) oma Venemaa-sidemete kohta.

Uibo pani südamele, et inimesed vaataksid pidudel käies, et ka sõbrad kõik koju jõuaksid.

"Politsei on vaadanud läbi väga palju linnakaameraid, kuid kahjuks sealt lisainfot pole Johannese liikumise kohta tulnud. Lisaks on patrull käinud läbi tanklad ja viinud sinna ka fotomaterjali Johannesest, juhuks kui ta käis õhtul tanklatest läbi, aga sealt ka praegu tagasisidet tulnud ei ole," rääkis Uibo.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Pärnu kesklinnas käisid Johannese otsingud ning nüüd on liikunud otsijad Sauga piirkonda, kus Johannes elas. Otsingutes osaleb 14 politseinikku ja 15 vabatahtlikku, kes vaatavad üle teelõigu Johannese koduni, samuti kraaviperved.

Johannes on umbes 170 cm pikk, tumepruunide lühikeste juustega ja keskmise kehaehitusega. Seljas võib tal olla valgete triipudega must kampsun, heledad teksapüksid ja jalas tumepunased tennised.

