Kaja Kallas: kõik katalaanid pole iseseisvuse poolt

Kaja Kallas ütles ETV saates "Foorum", et ka europarlamendis on temaga ühes fraktsioonis nii inimesi, kes on Kataloonia iseiseisvuse poolt, kui ka neid, kes on selle vastu.

"Nemad ütlevad väga selgelt, et kui te oleksite tahtnud ausat vastust referendumile, siis esiteks, oleks seatud mingi lävend sellele, milline hulk peab osalema, et referendum või vastus sellele oleks legitiimne. Ja teine küsimus, teades veel ette, et seda referendumit ei peetud legitiimseks, see tähendab, et need, kes ei olnud iseisesvuse poolt, ei tulnud ka hääletama. Praegu ju ka uuringud näitavad, et see on umbes pooleks. See pole sugugi nii, et 95 protsenti on iseseisvuse poolt ja teised vastu," selgitas Kallas.

Europarlamendi saadik rõhutas saates, et tema hinnangul pole katalaanidele räägitud iseseisvuse tagajärgede kohta ka täit tõtt, seda eelkõige majanduse kohta.

"Praegu nende argument on see, et nad on kõige tugevam Hispaania piirkond ja saavad ise hakkama. See vastab tõele, olles Hispaania osa. Aga see on läbi arutamata, kas see edasi ka nii on. Kas nad saavad olla Euroopa Liidus eraldi, kas nad võivad eurot kasutada. See ei tule automaatselt uuele riigile kaasa, kui sa lööd teisest riigist lahku. Ja seal tekib sama - ma toon Brexiti sisse -, et inimestele, kes on teinud otsuse iseseisvust toetada, pole räägitud täit tõtt selle kohta, mis tagajärg on," rääkis Kallas.