ERR Brüsselis: Puigdemonti pressikonverentsi saatis meeleavaldus

Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont ütles Brüsselis, et ta juhib jätkuvalt legitiimset Kataloonia valitsust ja vajab enne koju tagasipöördumist garantiid, et teda ei ähvarda poliitiline kättemaks.

Puigdemont ütles, et ta ei kavatse Belgias paluda poliitilist varjupaika ja võtab vastu Hispaania võimude poliitilise väljakutse korraldada detsembris erakorralised regionaalvalimised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Temaga olid pressikonverentsil kaasas veel viis tagandatud ministrit.

"Osa Kataloonia valitsusest, mida juhin mina, legitiimne president, tuli Brüsselisse, et selgitada Kataloonia probleemi Euroopa Liidu südames. Me tahame hukka mõista Hispaania õigussüsteemi politiseerituse," rääkis ta.

Puigdemonti sõnul ei kavatse ta põgeneda Hispaania õigussüsteemi eest, aga vajab enne koju naasmist garantiisid, et teda ei ähvarda poliitiline kättemaks. "Ma ei ole siin, et küsida poliitilist varjupaika. See ei ole Belgia probleem. Olen siin kui Euroopa pealinnas," rõhutas ta.

Samal ajal kui Kataloonia tagandatud valitsuse liikmed lubavad austada detsembris toimuvate erakorraliste regionaalvalimiste tulemusi, kogunes maja ette mitmekümnepealine häälekas seltskond.

Segamini lehvisid Hispaania ja Kataloonia iseseisvust sümboliseerivad lipud. Suurem enamus näis toetavat Hispaania terviklikkust.

"Katalaani rahvuslased esindavad vaid vähemust Kataloonia elanikkonnast. Neid on 35 protsenti. Nii et meie oleme enamuses - need, kes ei taha Kataloonia iseseisvumist," selgitas meeleavaldaja David.

Cari ja Nella ütlesid, et kui Hispaania kohus nii otsustab, peaks Puigdemont vangi minema. "Sest meil on demokraatlik riik. Meil on politsei ja me austame politseid. Ja nüüd vaatame, mis juhtub. Esimesel korral õnnestus tal Hispaaniast põgeneda," märkisid nad.

Kuni kümned inimesed pressikonverentsi hoone peaukse ees meelt avaldavad, tegidd erariietuses turvamehed paar meetrit eemal asuva garaaži ukse vaikselt lahti ja katalaanide delegatsioon kihutas minema enne kui rahvahulk reageerida jõudis.