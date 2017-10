Vaher: taserid võetakse kasutusele järgmise aasta suvel

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles seoses teisipäevase traagilise juhtumiga Tallinnas Vabaduse väljakul, et politsei võtab elektrišokirelvad politseis kasutusele järgmise aasta suvel.

Vaher tõdes "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et politseis ei ole keegi rõõmus Vabaduse väljakul juhtunu üle, kuid tegemist oli äärmusliku olukorraga ning relva kasutamine politseiniku poolt oli selles olukorras õige otsus.

Selle kohta, miks politseinik tulistas ründajat rindu, mitte näiteks jalga, ütles Vaher, et tegemist oli otsustava käiguga.

"Me peame vaatama korraks seda sündmust. Inimene, kes ilmselgelt oma käitumisega viitab vaimsele tervisele, käies tänaval pikka aega noad käes, hirmutades inimesi südalinnas, ei allu politsei korraldustele panna relvad käest, ründab politseinikke, siis meie taktika ja mida me õpime politseis, on teha otsustav käik ja antud juhul see tehti - tulistati rinda," selgitas ta.

"Sellises olukorras, kus rünnatakse politseiametnikku, tekib vahetu oht, inimene ei anna aru oma tegudest, ei allu korraldustele, siis politseinikul tuleb võtta vastu äärmuslik otsus. Tulirelva kasutamine meie töös on äärmuslik otsus ja äärmuslik vahend, keegi ei taha seda teha, aga me selleks ka õpetame politseinikke, et tuleb inimest tulistada, tuleb inimene maha lasta," ütles Vaher.

Politsei jõudis sündmuskohale kümne minutiga. See on Vaheri sõnul küll üsna pikk aeg, kuid samas piisav selleks, et olla valmis sündmuse lahendamiseks.

Vaheri sõnul on täna alust arvata, et ründaja, 33-aastane Jaanuse vaimne seisund ei olnud hea, kuid tema täpsemaid motiive uuritakse.

Üks sündmusele reageerinud patrullpolitseinikest oli mustanahaline, kuid Vaheri hinnangul ei olnud rünnak tema vastu suunatud.

"Kindlasti ei olnud see käivitavaks infoks, sest politseinikud töötasid paaris. On vähetõenäoline, et ründaja ka nägi teist politseinikku. Aga uurimine käib, saame selgust, anname kindlasti ka teada," ütles politseijuht.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg soovitas teisipäevase sündmuse valguses, et päevakorda peaks tooma taas politsei varustamise taseritega.

Vaher kinnitas, et elektrišokirelvad on kasutusel järgmise aasta suvel.

"Me oleme neid ostmas, me oleme politseinikke koolitamas ja ilmselt järgmise aasta suvel on esimese reageerimise patrullid juba kasutmas elektrišokirelva," ütles ta.

Politsei sai kell 11.10 teate, et mööda Harju tänavat liigub Vabaduse väljaku suunas nugadega vehkiv mees.

Sündmuskohale saabunud politsei käskis mehel noad maha panna, kuid too eiras seda ja hakkas politseinike poole jooksma. Politsei tegi kolm hoiatuslasku, mida ründaja eiras, mistõttu tegi üks politseiametnikest tema pihta lasu.

Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda toimetatud mees suri keskpäeva paiku haiglas.