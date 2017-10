Kolmapäeval sajab Eestis nii vihma, lörtsi kui ka lund

Eeloleva öö hakul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Pärast keskööd hakkab saartel vihma sadama, sadu levib edasi mandrile ja läheb üle lumeks. Tuul nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeva hommikul sajab Eesti lääneservas vihma, sisemaal lörtsi ja lund. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ulatub läänetuul puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3..+1, saartel kerkib aga +5 kraadini.

Päev on pilvine. Lääneservas sajab vihma, sisemaal enam lund ja lörtsi. Kirdenurk saab ehk sajuta läbi. Lõunakaare tuul on nõrk, saartel on läänekaare tuule puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0..+4, saartel kuni +8 kraadi.