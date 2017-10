New Yorgis Manhattanil sai teisipäeval vähemalt kaheksa inimest surma, kui sõiduk rammis kõnni- ja rattateel viibijaid, teatas USA politsei ja lisas, et vahejuhtumis sai arvukalt inimesi vigastada.

"Sõiduk sõitis teel mitmele inimesele otsa," säutsus politsei Twitteris. "Sõiduk jätkas sõitu lõuna suunas ja sõitis otsa teisele sõidukile. Kahtlustatav väljus sõidukist, vehkides relvamakettidega."

Sõiduk, millele kahtlusalune otsa sõitis, oli koolibuss. Selles avariis sai vigastada kaks bussis olnud last ja kaks täiskasvanut.

Politsei tulistas kahtlusalust ning võttis ta vahi alla. Teisi kahtlusaluseid juhtunuga seoses ei otsita.

New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo sõnul ei viita tõendid laiemale rünnakuplaanile või -skeemile.

New Yorgi politsei teatel on kahtlusalune 29-aastane mees, kuid esialgu tema isikut ei avalikustatud.

Jalakäijaid ja jalgrattureid ramminud sõiduk oli renditud ettevõttelt Home Depot, mille pressiesindaja kinnitas, et teeb võimudega koostööd.

Anonüümsust palunud õiguskaitseametniku sõnul sai rünnakus surma kuus ja vigastada 15 inimest.

Kahe USA valitsusallika sõnul uuritakse juhtunut kui terrorirünnakut. Allikate sõnul on uurimisega liitunud ka FBI.

Vahejuhtum leidis aset TriBeCa piirkonnas Chambersi ja West Streeti ümbruses.

Meedia teatas varem, et relvastatud isik avas Stuyvesanti keskkooli lähedal tule. Pealtnägijad nägid autot avariid tegemas ja sellest väljumas meest kahe relvaga. Seejärel kuuldi laske.

USA presidenti Donald Trumpi on vahejuhtumist teavitatud, teatas Valge Maja. "Meie mõtted ja palved on kõigi kannatanutega," ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders.

New Yorgi osariigi kuberneri Andrew Cuomot ja linnapead Bill de Blasiot briifiti juhtunust sündmuskohal.

USA finants- ja meelelahutuspealinnaks peetavas New Yorgis elab umbes 8,5 miljonit inimest. New Yorgi võimud on alates 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutest ohutaset korduvalt kõrgel tasemel hoidnud.

Viimati toimus linnas suurem rünnak mais, kui endine mereväelane rammis Times Square´il autoga jalakäijaid, tappes ühe ja vigastades 22 inimest.

Earlier a vehicle entered the West St. pedestrian/bike path a few blocks north of Chambers St. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

The vehicle struck multiple people on the path. There are several fatalities and numerous people injured. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

The vehicle continued south striking another vehicle. The suspect exited the vehicle displaying imitation firearms & was shot by NYPD — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017