Ida-Virumaal on volikogude esimehed valitud

Ida-Virumaa kõigis kaheksas omavalitsuses on volikogude esimehed valitud. Samuti on Ida-Virumaa juurtega volikogu esimees ühes Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa omavalitsuses.

Ida-Virumaa kaheksast omavalitsusest sai viimasena volikogu esimehe Sillamäe linn, kus oktoobrikuu viimasel päeval valiti volikogu esimeheks tagasi Jelena Koršunova (Keskerakond), kelle poolt hääletas 21st volikogu liikmest 15. Täpselt sama palju kohti sai volikogus Keskerakond. 6 inimesega on volikogus esindatud Savisaare valimisliit ja täpselt nii palju hääli sai volikogu esimehe valimisel nende liider Oleg Kultajev, kes kogus Sillamäel kõige rohkem hääli – 511.

Veidi enne Sillamäed sai teisipäeval volikogu esimehe valitud Mandri-Eesti suurima pindalaga omavalitsus, Alutaguse vald, mille volikogu on Ida-Virus kõige mehelikum: 17st volikogusse pääsenud inimesest on vaid üks naine – Annely Oone. Esimesel koosolekul oli kohal 16 volinikku ja 15 häälega (üks rikutud sedel) sai volikogu esimeheks ainus kandidaat sellele kohale – endine Iisaku vallavanem Raivo Raap (Reformierakond). Viiest vallast (Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse, Tudulinna) moodustunud Alutaguse vald otsustas alustada tööd ilma volikokku pääsenud kahe valimisliidu ja kahe erakonna vahel koalitsiooniks ja opositsiooniks jagunemata.

Esmaspäeval sai „uue vana esimehe” Jõhvi vald, kus jätkab volikogu esimehena Niina Neglason valimisliidust Jõhvi Eest, kes teeb koostööd valimised võitnud valimisliiduga Jõhvi – Meie Kodu. Kahe peale on neil volikogus 21st kohast 13. Valimisliit Jõhvi ning Keskerakond ja Reformierakond said kokku kaheksa kohta. Esimehe valimisel sai Niina Neglason 12 häält ja opositsiooni esitatud kandidaat, eelmisel valimisperioodil nii Narva linna kui ka Jõhvi valda veidi juhtida jõudnud Eduard East (Keskerakond) 8 häält. Üks sedel oli tühi.

Ülejäänud viies Ida-Virumaa omavalitsuses toimusid esimesed volikogu istungid eelmise nädala kolmapäevast reedeni.

Ratas kiitis narvalasi opositsiooniliidrile häälte andmise eest

Kõige esimesena sai uue volikogu juhi valitud kolme valla liitumisel tekkinud Toila suurvald, kus avaistungil oli 17st saadikust kohal 15. Toilas panid leivad ühte kappi valimised võitnud VL Ühtne Vald (9 kohta) ja Keskerakond (2 kohta). Ülejäänud kuus kohta jagunesid kolme erakonna vahel. Volikogu esimeheks valiti Toila volikogu ka enne Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga ühinemist juhtinud Roland Peets (VL Ühtne Vald), kes sai 10 häält. Senine Kohtla vallavanem, suurvalla valimistel suurima toetuse saanud Etti Kagarov (SDE) sai vastaskandidaadina 5 häält.

Narva linnas kuulub volikogus 23 kohta Keskerakonnale ja 8 valimisliidule Ühtne Narva. Volikogu esimehe valimisel sai senine saadikute pealik Aleksandr Jefimov 21 häält. Kaks Keskerakonna häält läks tal kaduma nii: Mihhail Stalnuhhin volikogu Keskerakonna fraktsiooniga ei liitunud (ning ta lahkus volikogust enne esimehe valimist) ja üks Keskerakonna saadik avaistungil ei osalenud. Jefimovi vastaskandidaat, Ühtse Narva esinumber Katri Raik sai kuus häält, sest kaks tema liidukaaslast avaistungilt puudus. Huvitava seigana tasub mainida seda, mida vastas Keskerakonna esimees Jüri Ratas saatejuhtide küsimusele 31. oktoobri Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister”, mida ta arvab sellest, et Narva volikogus on töökeel vene keel. Ratas tõi esile selle, et Narvas on tendents selles paremuse suunas, kuna valimiste võitjaks oli seekord piirilinnas inimene, kelle emakeeleks on eesti keel. Parima tulemuse, 1490 häält, sai Narvas teatavasti Katri Raik.

Sarnaselt Narvaga läks volikogu esimehe valimine valutult Narva-Jõesuu linnas, millega liitusid Vaivara vald ja Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa. Volikogu 17 liikmest oli kohal 16 ja kõik hääletasid endise volikogu esimehe valimisel Vaivara vallavanema, Keskerakonna kohaliku esinumbri Veikko Luhalaiu poolt. Narva-Jõesuus on volikogus esindatud kaks valimisliitu ja Keskerakond. Kusjuures koalitsioonil on 17 volikogu kohast koguni 15. Narva-Jõesuu on üks kahest Ida-Virumaa omavalitsustest, kus on naiste ülekaal (9:8; teiseks selliseks omavalitsuseks on Kohtla-Järve, kus valiti volikokku 13 naist ja 12 meest).

Kohtla-Järve linnas oli 25st volikogu saadikust avaistungil kohal 24. Senine volikogu esimees Riina Ivanova (Keskerakond) ja Kohtla-Järvel enim hääli (700) kogunud Eduard Odinetsa (SDE) võistlus esimehe kandidaadi konkursil lõppes esimese 18:6 võiduga. Rahvalt sai Keskerakond 18, SDE 5 ja Reformierakond 2 mandaati.

Kõige huvitavam oli volikogu esimehe valimine Lüganuse suurvallas, mis moodustus Lüganuse ja Sonda vallast ja Kiviõli linnast. Ühendvallas rahvavalimised nii nimekirjaga kui ka üksikisiku tasandil võitnud Keskerakonna liider, Riigikogu liige ja kunagine Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijev sai volikogus esimehe hääletusel 6 häält, täpselt nii palju sai Keskerakond ka 19liikmelises volikogus kohti. See andis talle teise koha. Võitis 13 häälega Enno Vinni (Reformierakond) ehk toimis nelja nimekirja (Reformierakond ja valimisliitude Meie Vald, Meie Kodu, Oma Valla Eest) koostöö. Enno Vinni puhul on huvitav see, et tal on see viies kord volikogu juhtida, neli koosseisu juhtis ta Maidla vallavolikogu. Eelmistel valimistel ühines Maidla vald Lüganuse valla ja Püssi linnaga ning siis sai Enno Vinni opositsioonikommunaalpoliitiku kogemuse.

Idavirulased edukad ka uues kodus

Haldusreformi järel jäi Ida-Virumaa ilma kolmest omavalitsusest. Aseri vald liikus Lääne-Virumaale, kus ta koos Kunda linna ja Viru-Nigula vallaga moodustas Viru-Nigula suurvalla. Seal tegid koalitsiooni kõik kolm volikokku pääsenud jõudu ning avaistungil oli 21st liikmest kohal 19. Nad kõik andsid oma hääle volikogu esimehe valimisel endisele Aseri vallavolikogu esimehele Riho Kutsarile (Keskerakond).

Ida-Virumaa juurtega mees võidutses ka Jõgevamaal Mustvee vallavolikogu valimisel. Mustvee valla moodustasid Ida-Virumaa valdadest Avinurme ja Lohusuu ning Jõgevamaalt tulid liitu Mustvee linn ning Kasepää ja Saare vald. Valimised võitis valimisliit Uus Laine, kes sai volikogu 21st kohast 8, kuid koalitsiooni moodustasid hoopis SDE (5), Reformierakond (4) ja Keskerakond (4). Volikogu esimehe valimisel saigi senine Avinurme vallavanem Aivar Saarela (Reformierakond) 13 häält ning ta vastaskandidaat Ants Rummel (VL Uus Laine) sai 8 häält. Kusjuures ka Rummel kandideeris Avinurme valimisringkonnas.