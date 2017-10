Trump andis käsu karmistada USA-sse reisijate taustakontrolli

Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

USA president Donald Trump võttis teisipäeval sotsiaalmeedias sõna seoses tema kunagise kampaaniameeskonna nõuniku George Papadopoulos, kes on tunnistanud üles selle, et valetas Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) oma Venemaa-sidemete kohta.

Tegemist on esimese surmava rünnakuga New Yorgis alates 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutest, milles võimud on süüdistanud terrorismi.

"Andsin sisejulgeolekuministeeriumile just korralduse hoogustada meie juba äärmuslikku taustakontrolliprogrammi. On tore olla poliitiliselt korrektne, aga mitte selles," säutsus Trump.

President Donald Trump teatas teisipäeval, et andis pärast terrorirünnakut New Yorgis korralduse karmistada taustakontrolli välisriikidest USA-sse reisivatele inimestele.

