Liibüast Itaaliasse saabuvate migrantide arv on langenud 70 protsenti

Tänavu on Vahemere ületanud umbes 150 000 migranti, kuid Itaalias maabunud rändlaste arv on eelmise aastaga võrreldes langenud 30 protsenti, juulist alates on migrantide arv kukkunud 69 protsenti, teatas Itaalia siseministeerium sel nädalal.

Lisaks Liibüa ja Itaalia vahel sõlmitud rändeleppele, mille alusel Liibüa ühtsusvalitsuse (GNA) rannavalve ei lase inimsmugeldajate paatidel rannikult lahkuda ja sunnib lahkunud alused rannikule tagasi pöörduma, on Itaaliasse jõudvate migrantide arv langenud ka asjaolu tõttu, et paljud neist otsivad Euroopasse pääsemiseks uusi teid.

Hispaaniasse saabuvate migrantide arv on 12 kuu taguse ajaga rohkem kui kolmekordistunud ning tänavu on saabunud riiki 14 000 migranti.

Itaalia sõlmis rändetulva peatamiseks juuni lõpus Liibüa võimude, hõimujuhtide ja Liibüa allikate sõnul ka inimkaubitsejatega kokkuleppe. Rooma eitab kokkulepet inimsmugeldajatega.

ÜRO põgenikeagentuur teatas läinud kuul, et avastas ja päästis Liibüa rannikulinnas Sabrathas ja selle ümbruses inimakaubitsejate poolt kohutavates tingimustes hoitud 14 500 migranti. Arvatakse, et piirkonnas hoitakse endiselt kinni umbes 6000 migranti.

Itaalia on Euroopa Liidu toetusel andnud väljaõpet Liibüa rannavalvele eesmärgiga aidata neil nii oma territoriaalvetes kui ka kaugemal paadipõgenikke kinni püüda.

Inimõigus- ja abiorganisatsioonid taunivad merele jõudnud migrantide Liibüasse tagasisaatmist.

Liibüast saabujate vähenemine ei märgi aga Itaalia rändekriisi lõppu. Tuneesiast riiki saabuvate migrantide arv on tänavu kolmekordistunud, Alžeeriast saabujate arv on kahekordistunud ning Türgist saabunute arv tõusnud 63 protsenti.

Itaalial on raskusi uute saabujate vastuvõtmisega. Olukorras, kus vastuvõtukeskused on üle rahvastatud, on riigile esitatud asüülitaotluste arv kasvanud 2015. aasta 84 000 taotluselt 2016. aastal 123 000 taotlusele. Tänavu on Roomalt asüüli palunud üle 106 000 inimese.