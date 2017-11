Politsei hoiab oma teenindussaalid kauem avatuna

"Kõige mugavam on oma ID-kaardi sertifikaati uuendada kodust lahkumata, kuid kui see ei õnnestu, aitavad PPA teeninduste töötajad. Teenindused on valmis ka koormuse tõusuks, kuid külastajad peaksid arvestama, et järjekorrad meie teenindustes pikenevad kindlasti," ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo juht Margit Ratnik.

Ratnik lisas, et vajadusel on PPA valmis avama teenindussaalid ka nädalavahetustel, kuid seda vajadust hinnatakse jooksvalt.

Klientidel, kel on soovi taotleda uut ID-kaarti, soovitab Margit Ratnik teeninduste külastamise asemel teha seda e-taotluskeskkonnas.

"Mugavalt ja kiirelt saab taotlust esitada korduvkaardi saamiseks täisealisele Eesti kodanikule ning esmakordse kaardi saamiseks alaealisele lapsele. Sel juhul peab teenindusse pöörduma vaid kaardi kättesaamiseks," selgitas ta.

Sertifikaatide uuendamiseks ei ole võimalik aega ette broneerida. Teeninduse külastamiseks ID-sertifikaatide uuendamisega mitteseotud toimingute jaoks, näiteks dokumentide taotlemine ja kättesaamine, kodakondsuse taotluse esitamine, võib endale sobiliku aja broneerida PPA lehel.

Alates juulist saadab PPA meeldetuletusi kõikide dokumendiliikide kehtivusaja lõppemisest, mis aitab teeninduse külastust paremini ette planeerida.

Meeldetuletus saadetakse dokumendi kasutaja eesti.ee elektronpostiaadressile ja et teavitus kindlasti adressaadini jõuaks, peaks eesti.ee e-maili aadress olema suunatud postkasti, mida reaalselt kasutatakse.

ID-kaardi sertifikaadi uuendamise vajadust saab kontrollida aadressil https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/.

Id-kaardi uuendamisega seotud tehniliste küsimuste korral palub politsei pöörduda ID-kaardi infoliinile 1777.

Muud infot saab PPA infotelefonil 6 123 000, mis töötab iga päev kell 8–19.