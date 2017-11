Riigikogu vaeb kõrgete riigiametnike palkade tõstmist

Peale riigikogu liikmete ja kohtunike töötasu paneb kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus paika ka valitsuse liikmete, presidendi ja mitmete kõrgete riigiametnike palgad, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kõrgeimat töötasu ehk 5200 eurot kuus, teenivad seaduse järgi president, peaminister, riigikogu esimees ja riigikohtu esimees ning teised sama seaduse alla minevad inimesed saavad teatud protsendi presidendi palgast.

2009. aastal vastu võetud uus riigijuhtide palgasüsteem oli mõeldud asendama ebapopulaarset vana korda, kus riigikogu liikmete ja teiste riigijuhtide teenistus oli seotud keskmise töötasuga.

Uue palgasüsteemi eesmärk oli vähendada riigikogu liikmete ja teiste riigijuhtide palgatõusu. Uue süsteemi indekseerimisvalem oli aga vigane, mistõttu kindla, aga aeglase palgatõusu asemel hakkas riigijuhtide palk teatud vahemikus kõikuma.

Viga seisneb selles, et indekseeritakse baaspalka, mitte jooksva aasta teenistust. See tähendab, et igal aastal indekseeritakse kindla valemi järgi 5200-eurost presidendi teenistust ja saadakse palk, mis kõigub umbes 5300–5400 euro vahel.



Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et riigikogu on juba aastaid saanud ebaõnnestunud indekseerimist puudutavaid kirjasid kohtunikelt ja teistelt, keda seadus puudutab.

Nestori sõnul oleks hea, kui kõik riigikogu fraktsioonid toetaksid seadusemuudatust. „Kohtunike ühingu kirjad on mõjunud, iseenesest probleemist on kõik aru saanud,” rääkis Nestor.

Milline võiks olla uus indekseerimise kord, ta täpselt veel öelda ei osanud, sest selle üle alles mõeldakse. Küll aga leidis Nestor, et uus kord peab tagama stabiilse palgatõusu.

Riigikogulaste puhul saab uus süsteem kehtima hakata uue koosseisu saadikutele, aga Nestor arvas, et teistele riigiametnikele võiks uus kord varem kehtima hakata.

Nestori hinnangul peaks lõplik selgus riigijuhtide palgaküsimuses tulema järgmisel nädalal.