MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles, et eelmise aasta andmetele tuginedes saab prognoosida, et ligi 500 000 inimese jaoks, kelle aastasissetulek jäi alla 14 400 euro, ei muutu 2018. aastal midagi.

Neid (aastatulu 14 400 kuni 25 200), kes peaksid mõtlema, kuidas oma maksuvaba tulu lasta arvestada, on umbes 132 000.

Liivamägi tunnistas, et viimased 17 aastat on inimesi harjutatud, et nad oma peaga midagi mõtlema ei pea, sest tööandja teeb kõik ära. Ta tõdes, et uus süsteem võib tunduda keeruline. "Aga ta nii keeruline pole, et üldse aru ei saaks."

Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi:

aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 17 100 eurot maksuvaba tulu 4500 eurot järgmiselt:

17 100 – 14 400 = 2700

6000 ÷ 10 800 = 0,55556

0,55556 × 2700 = 1500

6000 – 1500 = 4500 eurot

Näiteks aastatuluga 19 800 eurot on maksuvaba tulu 3000 eurot ning aastatuluga 22 500 eurot on maksuvaba tulu 1500 eurot aastas.

Maksuvaba tulu avaldus

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja, sotsiaalkindlustusamet).

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

arvestaks maksuvaba tulu või

ei arvestaks maksuvaba tulu või

arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Töötajal, kes töötab mitmes töökohas või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või sotsiaalkindlustusametis.

Samuti tuleb inimesel arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu, pension või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Näiteks inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi 3000 eurot, teenib aastatulu 29 400 eurot. Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta.

Maksuameti soovitus

Seetõttu on 14 400–25 200 euro vahemikku jääva aastatulu puhul oluline, et inimene:

mõtleb 2018. aasta alguseks läbi oma igakuised tulud (nt töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm) ja

teeb eeldatavate aastatulude põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu rakendamiseks ning

teavitab oma otsusest tulumaksu kinnipidajat (nt tööandjat, sotsiaalkindlustusametit) avaldusega, kas ta loobub igakuise maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või tahab igakuiselt maksuvaba tulu arvestada väiksemas summas kui 500 eurot.

Maksuamet soovitab esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse.

Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.