OTSE kell 11: millega tuleb igal tulu teenijal uuel aastal arvestada?

Kolmapäeval kell 11 teeb ERR.ee otseülekande maksu- ja tolliametist, kus maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ning sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik annavad ülevaate, millega on vaja igal tulu teenijal järgmisel aastal arvestada ning mis on olulisemad soovitused, kuidas oma rahaasjadel seoses maksuvaba tuluga silm peal hoida.

Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi:

· Kui sinu aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

· Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.

· Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on aga kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.