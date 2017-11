Alar Karis: kindlasti ei tohi ERM disneylandistuda

Kuigi muuseumidel on surve külastajanumbreid kasvatada ning muuseumid võistlevad inimeste tähelepanu saavutamisel ka kaubanduskeskustega, ei tohi see eriti ERM-i puhul kaasa tuua muuseumi disneylandistumist, leiab selle uueks juhiks valitud Alar Karis.

"Mitte ühegi muuseumi külastatavus ei saa lõputult suureneda, ükskõik kui atraktiivseid näitusi sa ei tee. Maailmas on olemas näiteks rahvuslik sinepi muuseum ja uinaku muuseum. Ehk mõeldakse välja üha uusi ja uusi muuseume, kuhu tuldakse vaid korraks. Aga ERM ei ole koht, kuhu peaks tulema kord elu jooksul," rääkis Karis ERR-i veebisaates "Otse Uudistemajast" ajakirjanik Ainar Ruussaare küsimustele vastates.

"Meil ja ka mujal maailmas on hakanud levima arvamus, et inimene ei saa muud moodi asjadest aru, kui peab pidevalt midagi näppima. Nii jääb muuseumikülastuse järel meelde, et sai küll midagi siia-sinna vajutada, aga kas ka inimene targemaks selle käigus sai, on iseküsimus?" märkis Karis.

Samas peavad muuseumid arvestama, et nende konkurendid inimeste tähelepanu saamisel on nii kaubanduskeskused kui ka muud vaba aja veetmise kohad.

"Minu nägemuses on muuseum tänases valede maailmas see koht, kuhu sa lähed tõde otsima. Varem oli selleks kohaks võibolla ülikool, aga nüüd muuseum. Sa saad muuseumist tõe käte, sest see on usaldusväärne koht."

Kevadeni riigikontrolöri ametis töötava Karise sõnul külastas ta ise viimati ERM-i kuu aja eest kui avati rahvariiete näitus. ERM-i senise juhi Tõnis Lukase toetuseks 84 allkirja andnud kollektiiviga ta veel vahetult kohtunud pole, kuid on vahetanud osade töötajatega kirjalikult mõtteid mitme pakilise teema, näiteks järgmise aasta teadustegevuse üle.