Konkurentsiamet Palo plaanis rikkumist ei näe

Minister Palo soov viia kiire interneti nn viimane miil hajaasustustes kodudeni riigihanke korras on tekitanud omavalitsustes, kes on panustanud ettevalmistustöödesse palju raha, üksjagu pahameelt. Nüüd aga soovib riik anda riigihankega 20 miljonit ühele suurettevõttele, kes selle kõik ise ära teeks.

Konkurentsiameti juht Märt Ots ei näe ühe ettevõtte kätte mineva projekti rahastamises konkurentsi vähendamist ega juurdepääsu piiramist, nimetades seda regionaalpoliitiliseks otsuseks.

"See ei ole niivõrd konkurentsitemaatika, kui see on ikkagi riigi regionaalpoliitika temaatika ja riik peab ise leidma parimad lahendused, kuidas regionaalpoliitiliselt asjadele parim lahendus leida," hindab Ots.

"Konkurentsitemaatika võiks see olla sellisel juhul, kui üks operaator näiteks teeks turumanipuleerimist või oleks tegemist turgu valitseva seisundiga või operaatorid omavahelistes asjades omavahel midagi kokku lepivad. Kuna sellist asja ei ole, siis mina ütleks, et see on ikkagi puhtalt riigi regionaalpoliitika teema, palju riik kavatseb panustada ühte või teise regionaalpoliitilisse projekti."

Seetõttu ei pea amet sekkumist vajalikuks.

Nädal tagasi tegi konkurentsiamet ettekirjutuse Eesti Lairiba Sihtasutusele, nõudes EstWin interneti baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamist, et parandada maapiirkondade elanikele kiire interneti osutamise võimalusi.

Ots ei pea neid asjaolusid võrreldavaks.

Lairiba puhul on tegemist ikkagi konkreetse ettevõttega, sihtasutusega, kes peaks oma hinnakujunduse kujundama selliselt, mis oleks võrdne kohtlemine kõikidele tarbijagruppidele. Meie hinnangul tänane tarbijagrupp ehk maainimesed, lõpptarbijad on kindlasti halvemini koheldud kui suured ettevõtted. Siin on tegemist konkreetse ettevõtte poliitikaga, hinnakujundusega," selgitas Ots ERR-ile.

"Mis puudutab Urve Palo ideid, siis see on puhtalt regionaalpoliitika ega ole konkurentsiga mingit pistmist," lisas ameti juht.