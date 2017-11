Suurima sissetulekuga soomlane teenis mullu keskmisest 2056 korda enam

Maksustatava tulu avalikustamine on Soome juba pikaaegne traditsioon, mis peaks andma informatsiooni muu hulgas erinevate valdkondade palgaarengu, soolise võrdõiguslikkuse jms kohta. Ajakirjandusest leiduvate otsingumootoritega on võimalik leida vaid üle 100 000 eurose aastasissetulekuga inimeste tulusid. Ülejäänud sissetulekute teadasaamiseks tuleb maksuameti büroodesse pöörduda.

Ühiskond sai tänu Supercellile aga nii palju ettevõtlus- ja eraisikute tulumaksu, et firmat on hakatud juba nimetama Soome uueks Nokiaks. Kokku laekub riigile maksutuludena paeaegu miljard supercelli-eurot.

Soomes on täna nn maksupäev, mil riigi maksuamet avalikustab kõigi maksumaksjate deklareeritud tulu. Enim teenisid mullu videomänguettevõtte Supercell omanikud, mispeale on firmat hakatud juba kutsuma Soomes uueks Nokiaks.

