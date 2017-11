Rokkmuusikat mängiv Radio Mania lõpetab tegevuse

Teaandes märgitakse, et sagedus 88,8 on algusest peale tegelikult kuulunud Sky grupile. "Meie saime neilt omal ajal võimaluse seda sagedust kasutada ja nüüd läheb see tagasi Sky grupi enda kasutusse, kes käivitab esmaspäeval sellel sagedusel uue raadiojaama Rock FM."

"Ühe ajastu lõpp. /.../ Üle 15 aasta saime pakkuda ainsa raadiona Eestis rokihuvilistele muusikalist meelelahutust. Kahjuks ei ole aga Eestis piisavalt rock-muusika huvilisi, et see tegevus ka majanduslikult oleks end ära tasunud," teatas raadiojaam kolmapäeval sotsiaalmeedias.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel