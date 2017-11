Klandorf ärgitas ameteid aktiivsemalt kaitsetõkete rajamisega tegelema

"Ma ei räägi siin mingisugusest terrorismist, selliseid nähte pole meil veel olnud, aga seoses sellega, mis maailmas toimub, siis see ilmselt mõjutab teatud inimeste tegevust, teatud inimeste mõttemaailma, nad võivad hakata ette kujutama ühtteist. Täna hommikul tööle sõites ma kuulsin järjekordsest autorünnakust Ameerika Ühendriikides, kus hukkus kaheksa inimest. Ma olen ka seda varem öelnud, et varem või hiljem need asjad tulevad meile ja me peame selleks valmis olema. Nagu tuli ka koolitulistamine meile. Alles oli meie põhjanaabrite juures kirvega relvastatud mees, kes tappis inimesi tänaval, eile jõudis peaaegu sarnane variant meile," rääkis Klandorf linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Täna ma andsin veelkord väga tõsise signaali kommunaalametile ja transpordiametile, et muuta liikuvusskeemi koos politseiga vanalinnas. Et oleks võimalik seal küll ka liigelda vajadusel autodega, aga et see ei oleks väga lihtne tegevus," rääkis abilinnapea.

"Meil on plaan ümbritseda vanalinna teatud tänavad nende tõketega, mis automaatselt maa seest üles tõusevad, nii nagu on seda Viru tänava alguses tehtud. Aga me ei ole jõudnud veel selle projektiga väga põhjalikult tegeleda, need on meie mõtted. Täna on meil lihtsamad võimalused nende tõketega, ehk nende tuvidega, mida me näeme tänavatel. Meie eesmärk on proovida liikumist niimoodi takistada, et kui auto sõidab kuhugi, siis ta ei saa väga suurt kiirust üles võtta.

Klandorf loodab, et jõululaada ajaks on Raekoja plats ja selle ümbrus niimoodi kindlustatud, et inimesed saavad end turvaliselt tunda ja vajadusel turvaliseks muudetud tänavatel pelgupaika otsida.

Küsimusele, kas tõkked ei või hakata ka politseisõidukite liikumist takistama vastas Klandorf järgmiselt. "Nende takistuste paigutus on meil üheskoos politseiga välja töötatud, need takistused on sellised, et auto ei saa suurt hoogu üles võtta. Et politseiauto, kaubikud, väiksemad bussid mahuvad sealt vahelt läbi, aga nad ei saa kiirust üles võtta. Ja siis on juba võimalik kiiresti reageerida, kui on märgata selliseid autosid, kes püüavad vanalinnas suure kiirusega kuhugi rahvahulka sõita," vastas Klandorf.

Klandorf pani ka kaupa laiali viivate veoki- ja kaubikujuhtidele südamele, et nad kaupa laadides ei jätaks sõidukile võtmeid ette või lausa mootorit käima. "Kindlasti palun seda vaadata hoolega, et need asjad ei oleks nii, sest sinna võib sisse istuda igaüks," sõnas Klandorf.

Klandorf: politsei käitus noaründajat takistades õigesti

Klandorf rääkis eilset sündmust meenutades, et oli inimesi, kes nugadega meest nähes põgenesid kabuhirmus mööda Harju tänavat.

Endine politseijuht Klandorf tänas politseid ennastsalgava tegevuse eest ja ütles, et korrakaitsja tegi kõik õigesti. "Nagu rääkis täna politsei turvataktika ekspert, et politseid õpetataksegi laskma inimese kehapiirkonda. Sest kui sihtide kätte või jalga, siis ei pruugi tabada ja võivad teised inimesed kahjustada saada. Pealegi jalas on suured arterid, kuhu kuulitabamuse korral ei ole praktiliselt inimest võimalik päästa," kommenteeris Klandorf.

Teistest võimalikest vahenditest - gaasist, kumminuiast või elektrišokirelvast - rääkides, ütles Klandorf, et alati need vahendid ei mõju inimesele nii nagu tol hetkel vaja oleks.

"Politseil oli väga vähe võimalusi muud moodi takistada seda inimest. /.../ Ma arvan, et politsei käitus õigesti antud olukorras," lausus Klandorf.

"Minu palve on mitte süüdistada enne sisejuurdluse lõppu ei politseid või politseiametnikke, et miks ei ole üht või teist või miks see väljaõpe on niisugune nagu ta on. Need inimesed, kes tänavatel meid kaitsevad, ei ole paraku selles süüdi. Need inimesed kaitsevad oma parema arusaamise järgi, seaduste järgi meie kodanikke," lausus Klandorf.