"Kui mulle see ettepanek tehakse ja me oleme sellest ka rääkinud, jah ma olen nõus jätkama sellel ametikohal, kus ma olen. Aga ametlikult tuleb see peale Tallinna nõukogu," ütles Klandorf.

Tulevad suured muutused

Klandorf rääkis, et Taavi Aasa linnapeaks saamine ja veel mõne abilinnapea lahkumine toob kaasa linnavalitsuse koosseisus üsna suured muutused.

"Meil tegelikult ju muutub üsna palju linnavalitsuse koosseis tänu sellele, et meil abilinnapead on lahkunud paar tükki. Meie üks abilinnapeadest Taavi Aas on kandidaat linnapea kohale, kui tema lahkub, siis jäävad tema tööd selles mõttes tegemata, et ta ei saa nendega tegeleda enam. Meil on üsna suured muutused tulemas," rääkis Klandorf.

"Abilinnapeadeks On terve hulk inimesi, kes võiks tulla Tallinnasse nii riigikogust kui ka eelmisest fraktsioonist, miks mitte ka abilinnapeade hulgast. Meil pink ei ole lühike, tublide inimeste puudust meil ei ole," lisas Klandorf veel.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teeb kolmapäeva õhtul Tallinna nõukogule ettepanekud volikogu esimehe, aseesimehe, linnapea ja volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe osas, ütles Keskerakonna pressiesindaja. Klandorf rääkis, et abilinnapeasid seekordne Tallinna nõukogu ei aruta. Taavi Aas paneb oma meeskonna kokku järgmiseks nädalaks.

Kas Kõlvartist saab volikogu esimees?

ERR-i uudisteportaal kirjutas nädal tagasi, et Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon Tallinnas jäi sündimata seetõttu, et Keskerakond tahab anda Tallinna volikogu esimehe kohta Mihhail Kõlvartile.

Kõlvart ütles kolmapäeval ERR-ile, et ta ei soovi seda veel kommenteerida. "Kui see ametlik ettepanek tuleb, siis ma saan seda kommenteerida," ütles ta.

Kalle Klandorf ei soovinud Kõlvarti ja Tallinna volikogu esimehe kohaga seonduvat samuti täpsemalt kommenteerida.

"Kindlasti Mihhail Kõlvart on väga tugev kandidaat, vaadates kasvõi tema häältesaaki ja tema suurt töökogemust Tallinna linnavalitsuses, aga ma ei ole Tallinna nõukogu liige ja jätaks selle asja kommenteerimata," sõnas Klandorf.