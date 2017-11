"Pealtnägija" loo eetrisseminekut üritati kohtu abil takistada

Teisipäeval ilmus "Pealtnägijat" tutvustav saateklipp, kus edastati, et tänavu augustis pidas politsei relvastatud eriüksus Tallinnas jõuvõtetega kinni kinnisvaraärimehe, keda kahtlustatakse kriminaalasjas, kus niigi kaitsetutelt inimestelt, sealhulgas lastelt ja invaliididelt, peteti välja nende korterid ja raha.

Samal päeval esitas Delta Property OÜ üks omanikke Daniil Savitski kohtule avalduse, millega soovis keelata „Pealtnägijal" kasutada enda delikaatseid isikuandmeid või avaldaja töökohti või muid isikutunnuseid, mis võimaldavad teda tuvastada.

ERR ei nõustnud Savitski põhjendustega ning selgitas, et ajakirjanikud on saates avaldatud andmed saanud avalikest andmebaasidest, ametiasutustest ja intervjueeritavatelt juba varem avalikkuses olnud informatsiooni hulgast.

Harju maakohtu kohtunik Kaie Almere leidis, et Savitski avaldus hagi tagamiseks enne hagi esitamist ei olnud piisavalt põhjendatud ja jättis selle rahuldamata. Kohtumääruse põhjenduse kohaselt ei näinud kohus avaldaja õiguste ja huvide pöördumatut kahjustamist.

'"Kohus tutvus ERRi poolt kohtule saadetud „Pealtnägija“ saates avaldatava saateklipiga. Klipist nähtuvalt on avaldaja kohta saates avaldatav avalikult kättesaadav nii internetist kui ka avalikest registritest. Isiku nimi, ametinimetus, foto, töökoht, seotus äriühinguga jmt andmed ei ole IKT §-st 4 tulenevalt delikaatsed isikuandmed," seisab põhjenduses.

Lisaks tõi kohus välja, et saatelõigus käsitletav teema ei puuduta avaldaja eraelu ega kahjusta ülemääraselt tema õigusi.

"Tulenevalt eelnevast on kohus seisukohal, et avaldaja nime, ametikoha, kuuluvuse äriühingutesse ja foto avaldamine ei riku avaldaja õigusi määral, et kaaluks üles ajakirjanduse vabaduse vabalt otsustada eetrisse minevate saadete ja programmi sisu üle," leidis kohus. "Kohus on saateklipist nähtu põhjal seisukohal, et avaldajat puudutavate andmete avaldamise keelamiseks puudub alus. Käesoleval juhul kaalub avalik huvi üle avaldaja huvid".