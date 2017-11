RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich ütles ERRile, et praegu ollakse paremas seisus kui päeva esimesel poolel.

"Süsteem on saadud ilusti üles, peaks saama uuendust läbi viia. Ilmselt seal neid lühiajalisi tõrkeid võib veel tekkida, aga loodetavasti mitte nii suuremahulisi kui olid öösel ja täna pool päeva," sõnas ta.

Uldrichi sõnul on päeva jooksul oma dokumenti kauguuendamise teel ja politsei teenindustes uuendanud kokku 5000 inimest.

"Kaardi murdmist võimaldava ründevara valmistamise tõenäosus ning huvi seda teha on ilmselt palju suuremad."

Kui esialgu rääkis RIA, et turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid peatatakse novembri keskpaigas, siis nüüd on seda aega lühendatud. RIA esindaja põhjendas seda asjaoluga, et ohuhinnang on muutunud.

"Esiteks on oktoobri keskel Infineoni kiipides avaldunud viga palju laiaulatuslikum ja ei mõjuta ainult Eestit, vaid selle taga on väga palju suuri infosüsteeme, teiste riikide ID-kaarte ja seadmeid," selgitas Uldrich.

Lisaks sellele, et Tšehhi teadlased on oma töö avalikustanud, on sel nädalal USAs ka konverents, kus sellest räägitakse, ning Uldrichi sõnul on välja toodud, et kaardi murdmist võimaldava ründevara valmistamise tõenäosus ning huvi seda teha on ilmselt palju suuremad.

Turvariski realiseerumine on nädalate küsimus

"Kuna see on nii globaalne teema, siis ka huvi seda ära kasutada on palju suurem ja see paneb meid olukorda, et kui enne oli see paari kuu küsimus, siis nüüd nädalate küsimus, mitte rohkem," nentis ta ja lisas, et haavatavaid riike on kümneid.

Slovakid peatasid oma ID-kaartide sertifikaadid juba täna öösel ja seal saavad inimesed neid uuendada ainult füüsiliselt ametiasutusse kohale minnes. Eestis on Uldrichi sõnul mindud välja riski peale, kuna erinevalt slovakkidest sõltuvad meie inimesed just ID-kaardi elektroonilisest kasutamisest sedavõrd rohkem, et meil on vaja, et kriitiline mass kasutajaid saaks kaardi ära uuendada.

Uldrich lubas, et RIA annab inimestele teada, kui tehakse otsus, mis ajast sertifikaadid tuleb turvakaalutlustel peatada.

"Täna seda otsust veel ei ole, see on lähinädala küsimus," nentis ta. "Kui peatatakse, siis uuendada saab ikkagi nii kodus kui teenistustes. Peatamine tähendab, et riik ajutiselt need sulgeb, et välistada ohtu, et keegi võiks kellegi kaarti murda".

Uuendada saab sertifikaate kuni märtsi lõpuni, 1. aprillil need aga tühistatakse ja sellest ajast enam uuendada ei saa. Siis tuleb ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks taotleda uus kaart.

"Soovin inimestele kannatlikku meelt. On neid, kes saavad uuendamise ühe-kahe korraga tehtud, ja neid, kel tuleb enne kümme korda proovida," ütles RIA kommunikatsioonijuht.