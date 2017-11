Peaministrid: valitsused peavad võitlema lokkava naisteahistamisega

Põhjamaade ja Balti riikide kaitsekoostööd on raske parandada, sest see on niigi juba väga kõrgel tasemel, leidsid kolmapäeval Helsingis peaministrid. Põhjamaade juhid leidsid ka, et valitsused peavad võitlema lokkava naisteahistamisega.

Põhjamaade peaministrid rõhutasid, et Põhjamaade kaitsekoostööd tuleb parandada nii NATO sees kui ka NATO riikide ja organisatsiooni mittekuuluvate maade vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koostöö Baltimaadega on mõlemal puhul eeskujulik.

"Inimesed saavad aru, et me elame muutunud julgeolekuoludes. See on miski, mida me peame väga tõsiselt võtma. Me teeme kõik, mis võimalik," rääkis Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen.

Ent inimeste julgeolek ei tähenda ainult kaitset sõja või riiakate välisriikide eest. Peaministrid leidsid, et rahvusvaheline "Me Too" kampaania, kus naised toovad päevavalgele nendevastased ahistamisjuhtumid, on näidanud, et pool kõigist inimestest ei saa end tegelikult turvaliselt tunda.

"Nende juhtumite tegelik määr, millest me nüüd kuulnud oleme, on täiesti vastuvõetamatu. Igasugune vägivald on vastuvõetamatu. See on miski, millega me peame ühiskondadena tegelema. Põhjamaad peavad siin esirinnas olema ja juhtimise enda kätte võtma," kommenteeris Rootsi peaminister Stefan Löfven.

"Igasugused ahistamisjuhtumid on täielikult taunimist väärt. Eriti on nad taunimist väärt 2017. aastal ja sealt edasi," ütles Eesti peaminister Jüri Ratas.

Mida valitsused konkreetselt vohava ahistamise vastu ette võtta saaks, kolmapäeval veel ei arutatud.