Sõidujagajad loodavad taksodest soodsamat kindlustust

Kolmapäevast kehtib seadusemuudatus, mis legaliseerib Uberi ja Taxify tegevuse Eestis ning võrdsustab sõidujagajad tavaliste taksodega. Uber ja Taxify kinnitasid, et uus kord hindu ei tõsta, samas peavad juhid arvestama, et taksodele kehtiv kindlustus on tunduvalt kallim tavalisest. Uber ja Taxify loodavad, et see tulevikus muutub.

Eestis kehtib alates 1. novembrist sisuliselt uus taksoregulatsioon. Klient võib olla kindel, et registeeritud sõidujagajaja pakub seaduslikku teenust, kuid tegelikult jagamisplatvormi pakkuvate ettevõtete jaoks midagi ei muutu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teenuse osutamiseks vajaliku teenindajakaardi ja sõidukikaardi peavad hankima teenusepakkujad ise. Lubade menetluseks on aega seitse päeva.

Samas, kui inimene tahab oma autot lisateenistuseks taksona kasutada, on tema kindlustusmakse vähemalt neli korda kallim kui tavaauto oma.

"Me oleme kindlustusseltsidega diskussioonis, et kindlustused saaksid pakkuda sobivaid teenuseid, sest kindlasti on erinevaid transporditeenuse pakkujaid - osad, kelle jaoks on see põhitöö, aga väga palju neid, kes kasuatavd seda lisasissetuleku teenimiseks ja võib-olla sõidavad 10-15 tundi nädalas. Nende jaoks oleks ka vaja sobivat kindlustuspaketti," rääkis Uber Baltikumi tegevjuht Enn Metsar.

Nii Uberi kui ka Taxify esindajad kinnitavad, et vaatama kindlustusele ei peaks nii sõiduteenuse jagajate ega ka kliendile pakutavad lõpphinnad uue korra tõttu tõusma.

Mõlemad platvormid aitavad teenuse pakkujaid vajalike lubade hankimisel.

"Sõidukikaart maksab 20 eurot, teenindaja kaart on 38 eurot ja samuti on meil endal tulemas hulgi autosid, kellel on kõik vajalikud dokumendid ja kindlustus olemas. Kes ei soovi enda sõidukile teha sõidukikaarti, saab seda alati ka meil rentida," selgitas Taxify Eesti juhtide haldur Maria Jürisson.

Ta peab silmas seda, et kui praegu on ettevõttel üle kümne Taxify nime all sõitvat autot, siis juba lähiajal muretseb sõidujagaja sada autot juurde.

Tallinna linnatranspordi osakonna juhataja Ruth Pärna sõnul praegused taksojuhid, kel teenindaja- ja sõidukikaart juba olemas, midagi ette võtma ei pea. Küll võib aga esimese loataotluse päeva puhul järeldada, et nn taksoteenuse pakkujaid tuleb Tallinnas oluliselt juurde.

"Kui samas vaimus jätkub kui täna, et 60 erinevat avaldust on teenindaja kaardi saamiseks, ja kui nüüd korrutame selle seitsmega, siis see on 420 juhti. Teenuse ostuajaid tuleb ikka tõeliselt palju," rääkis Pärn.

Tallinnas hakkaks teenust eeldatavalt osutama üle 4000 vedaja.

Ka enne kolmapäeva küsisid kindlustuse pakkujad klientidelt, kas nad pakuvad sõidujagamisteenust, kuid Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhi Mart Jesse sõnul sõidujagajad endast üldiselt teada ei andnud.

Edaspidi on aga kindlustusfirmadel võimalik majandustegevuse registri kaudu kontrollida, kas autojuht on sõidujagaja või mitte.

"Taksode kohta on meil väga hea ülevaade, kuid tõele au andes, äpitaksod ja sõidujagajad kippusid reeglina varjama oma majandustegevuse iseloomu. Nii liisingufirmade kui ka kindlustusandjate eest hoidsid selle teabe kahjuks varjus," tõdes Jesse.

Ta lisas, et viimasel paaril päeval on näha olnud elavnemist ning juhid on hakanud teada andma, et tegelevad taksoteenusega ilma plafoonita.