Elektroonilises keskkonnas oma sõitu vormistavad kliendid lõhkusid Riias tavataksode monopoli juba mitu aastat enne selle teenuse seaduslikku reguleerimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parlament on tegelikust taksoteenuste turu arengust aastaid maas. Nüüdki püüdsid taksofirmad ja Riia linn sõidujagamise reguleerimist Läti parlamendis venitada.

"Oleme eeskuju võtnud Eestist, sest Eesti on esimene Balti riik, kus sõidujagamisteenus toimima hakkas. Kogu see valdkond on kümme aastat ees sellest, mille üle meie oleme Lätis väidelnud," ütles Läti seimi majanduskomisjoni liige Edvards Smiltens.

Riia linnapildi järgi on keeruline otsustada, kui suure osa sõidujagamisteenuse kasutajad moodustavad. Statistika aga näitab, et nende hulk kasvab ja nüüd on Lätis selleks olemas ka seadusandlik alus.

Lätis tegutseb kaks sõidujagamisteenuse pakkujat, neist suurim on Riias ja Daugavpilsis eleklroonilist platvormi pakkuv Taxify. Praeguseks on nende andmebaasis 1500 autojuhti 500 sõidukiga.

"Klientidel on juures uus võimalus linnas liikumiseks. Teisalt on Riias palju neid, kel on auto ja kes soovivad vabal ajal meiega liituda, et lisa teenida. Autovedude seaduses on kirjas, et luuakse taksojuhtide register ja sõidujagamisteenuse osutajaile väljastatakse litsentsid," rääkis Läti Taxify juht Juris Kruminš.

"Oleme määratlenud, kuidas peavad toimima taksojuhid ja kuidas sõidujagamisteenuse osutajad. Näiteks ei või sõidujagajad kasutada ühistranspordiradu. Boonusena saavad nad sõita taksodele mõeldud kollaste numbriteta," selgitas Smiltens.

Taxify juhtide sõnul on peamine eesmärk välja töötada veel mugavamad ja paremaid tehnilisi lahendusi pakkuvad platvormid, mille vahendusel vajaliku sõidu suhtes kokku leppida.

"See on mugavam, arusaadavam ja turvalisem. Klient sisestab süsteemi oma pangaandmed, pärast sõitu võetakse arvelt raha ja esitatakse tšekk," ütles Kruminš.

Riias on taksosõidul perspektiivi, sest oma auto parkimine kesklinnas on palju kallim. Et sõidujagamisteenuse eest sularahas tasuda ei saa, peaks see vähendama varimajandust kogu taksovaldkonnas.