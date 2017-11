Kinnisvarafirmat kahtlustatakse kaitsetutelt inimestelt vara välja petmises

Skeemi keskmes on kohtutäiturite oksjonid, kus läheb võlgade katteks haamri alla kinnisvara. Kuna tihti on tegu kaasomandis korteritega, mis pealegi viletsas seisus, on huvi oksjonite vastu suhteliselt väike ja hinnad madalad, vahendas "Pealtnägija".

2015. aasta sügisel läks Lasnamäel aadressil Härma 5 oksjonile kolmetoaline korter, kus elasid Viktor Vassiltsov ja tema tütar Elis. Endise bussijuhi Viktori elu sattus allakäigutrepile pärast abikaasa vähidiagnoosi. Kui naine haigusele alla vandus, oli tütar Elis alles seitsmeaastane. Varsti jäi Viktor töötuks ja korterile tekkis 3000-eurone kommunaalvõlg, mille mees hapuks lasi.

64-ruutmeetrisest korterist kolmveerand kuulus isale ja neljandik tütrele. Viktori osa läks enampakkumisele ja 5. oktoobril sai selle uueks omanikuks ettevõte Delta Property OÜ, mille omanikud on Stanislav Borodin ja Daniil Savitski.

Delta Property maksis 27 000 eurot. Kui sellest summast võlg maha arvati, jäi Viktorile kätte 24 000. Miski ei ennustanud veel suurt häda.

Peatselt ilmus aga ukse taha uue omaniku Delta Property esindaja, kes tegi Viktorile ettepaneku kas korter tagasi osta, tütre osa neile müüa või jääda pinnale edaspidi üürnikuks.

"Ettepanek oli vormistada leping nii, et tema jääb sellesse korterisse elama, maksab kommunaalteenuste eest, mis talle juba niigi üle jõu käisid, pluss veel 300 eurot kuus lisaks - või kui ta teeb ettemaksu 20 000, jääb ainult sada eurot kuus," kirjeldas Elise tädi Julia Tsõgankova.

Kolm päeva pärast korteriosa omandamist allkirjastasidki Delta Property ja Viktor kaheksa aasta pikkuse üürilepingu. Viktor nõustub küllaltki krõbeda rendihinnaga, aga mis veel üllatavam, teeb justkui 20 000 euro suuruse ettemakse. Ehk sisuliselt kogu raha, mis oksjonilt pihku jäi, maksab ta uuele omanikule tagasi.

Pärijad ei saanud 20 000-eurosest ettemaksust sentigi tagasi

Sugulaste sõnul mõjutati Viktorit lepinguga nõustuma ähvardustega, et vastasel korral paneb uus omanik korterisse koos tema tütrega elama narkomaanid ja kodutud.

Novembri alguses 2015, vähem kui kuu pärast lepingu allkirjastamist, toimus traagiline pööre. 4. novembri hommikul leidis Elis oma isa elumärkideta magamistoa põrandalt.

Surma asjaolud on ülimalt segased. Lähedaste teada sai Viktor paar päev varem kõvasti peksa. Politseiuurimine kestab pool aastat, aga põhjust, miks Viktor suri, lõpuks ei tuvastata. Mõistagi vaevab sugulasi küsimus, kas siin on seos kinnisvaraafääriga. Kõigi märkide järgi oli see siiski lihtsalt üks traagiline kokkusattumus.

Järsku orvuks jäänud ja toona alles alaealine Elis oli endiselt veerandi korteri omanik. Nüüd hakkas Delta Property firma juhatuse liikme Stanislav Borodini isikus tedagi piirama. Kui alguses pakkus Borodin oma osa korterist müügiks – nüüd juba 65 000 euro eest -, siis hiljem nõudis lihtsalt võtit ja ligipääsu korterile.

"Siis hakkasin saama SMS-e ja kõnesid, kuigi olin sel ajal 16-aastane ja oleksin oma osa saanud müüa ainult tädi kaudu. Helistati ainult mulle," meenutab Elis Vassiltsova.

Lõpuks andis tüdruk alla ja kolis tädi juurde. 20 000 eurost, mis isa justkui aastatepikkuse üüri ettemakseks tegi, pole pärija sentigi tagasi saanud. Ehk kui seda keerulist rahade edasi-tagasi liikumist tähelepanelikult jälgida, sai Delta Property lõpuks 64-ruutmeetrise Lasnamäe korteri valdajaks ainult 7000 euroga. End petetuna tundvad inimesed pöördusid politseisse ja ajakirjanike poole.

Üks ettevõtte omanikke kuulub jalgpalliliidu juhatusse

Ettevõtte Delta Property omanikud on kaks meest, 28-aastane Daniil Savitski ja 34-aastane Stanislav Borodin. Savitski on avalikkusele rohkem tuntud, sest aastaid oli tegu Eesti mõistes tippjalgpalluriga. Paralleelselt omandas noor väravavaht juuradiplomi, sai 2014. aastal advokatuuri liikmeks ja asus tööle mainekasse büroosse Laus & Partnerid. Kõige muu kõrvalt on Savitski tegev ka Eesti jalgpalliliidu juhatuses.

Laiema avalikkuse jaoks tundmatu Stanislav Borodin tegutseb aastaid kinnisvaraäris. Äri läheb hästi. Mida aasta edasi, seda uhkemaid luksusmaastureid Borodin endale soetab. Temast tuntumgi on abikaasa, kes tegeleb juba aastaid missindusega ja osales veel 2016. aastal iludusvõistlustel.

Just Viktor Vassiltsovi ja tema tütre juhtumi põhjal algatati kriminaalasi ja augusti lõpus nabiti Borodin kiirreageerijate abil kinni ning võeti eeluurimise ajaks vahi alla.

Teine juhatuse liige, vandeadvokaat Savitski keeldus mitme päeva vältel intervjuust. Veel pühapäeval väitis Savitski, et tal pole selles loos lihtsalt mingisugust rolli, üürnikega tegelenud üksnes Borodin. Oma e-mailis kirjutab Savitski, et kriminaalasi on algatatud üksnes Stanislav Borodini vastu.

"Vastavalt äriühingus korraldatud töödejaotusele mina ei tegelenud üürnikega, mistõttu ma ei ole teadlik Stanislavi tegevusest viidatud episoodides. [...] Mina ei ole viibinud ühegi vestluse ega kohtumise juures, milliste tulemusena on kujunenud kahtlustuse episoodid S.B. suhtes,“ kirjutab Savitski.

Iroonilisel kombel peeti ta juba päev hiljem kinni ja toimetati ülekuulamisele ning ka tema sai kahtlustuse kelmuses.

Juhtumeid on mitu

Prokuratuur on hetkel äärmiselt kidakeelne, sest uurimine on nende sõnul algfaasis. "Pealtnägija" ja "Insighti" iseseisva uurimise käigus selgub aga, et Elis ja tema isa pole ainsad, kelle peal Delta Property jõulisi võtteid kasutas.

Näiteks leiti Igor ja Sergei, kes on samuti firma „kliendid“. Mõlemad mehed vastavad profiilile – veidi elu hammasrataste vahele jäänud. Juhtumite detailid varieeruvad pisut, aga üldine stsenaarium on äravahetamiseni sama.

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Delta Propertyle 23 eri suuruse ja kvaliteediga objekti, peamiselt korterid. Ei saa väita, et kõik on hangitud kahtlaseid teid pidi, kuid prokuratuuri kinnitusel on kriminaalasjas hetkel mitu juhtumit.

Majandusnäitajad, mida Delta Property avalikult deklareerib, on vägagi soliidsed. Mullu teenis firma ligi 200 000 eurot kasumit.

Kuid siin tuleb loosse veel üks pööre. Saatemeeskond sai vihje, et ühel Delta Property kinnisvaraportfelli kuuluvatest aadressidest – Narva maantee 38 korteris 40 – osutatakse seksteenust. Kontrollimisel selgus, et nii ongi.

Kehamüük kui selline pole ebaseaduslik. Kas aga sellest teab – või veel enam – osalevad Delta Property härrad? Seda uurib praegu ka politsei ja prokuratuur.

Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude teenistuse vanem Hannes Kelt ütles, et Borodini-Savitski näide on vaid üks skeem paljudest sellistest ja osutas, et paljud juhtumid oleksid olemata, kui inimesed märkaksid rohkem.

"Kahjuks nii kaua kui meil on selliseid sotsiaalselt nõrgemaid isikuid ja inimesi, kes nendele vähem tähelepanu pööravad, nii palju on meil paraku ka kurjategijaid, kes püüavad neid ära kasutada, et siinkohal kindlasti võiks panna inimestele hingele, et nad pööraksid tähelepanu oma lähedastele, ennekõike aga ka tuttavate ja sõpradele ja võib-olla lihtsalt naabrile," tõdes Kelt.

Kuigi kahtlustused on värvikad, siis uurimine alles noor ning õigust mõistab lõpuks kohus.