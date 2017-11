Keskerakond hakkab Tallinnas rohelistega võimu jagama

Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu otsustas kolmapäeval toetada koalitsioonilepingu allkirjastamist erakonna Eestimaa Rohelistega. Rohelistele hakkaks kuuluma üks abilinnapea koht linnavalitsuses.

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas sõnas, et Keskerakond ja rohelised jagavad mõlemad inimkeskset, sotsiaalset ja hoolivat maailmavaadet.

"Rohelisest abilinnapea Tallinna linnavalitsuse laua taga aitab veelgi tugevdada keskkonnaalast mõtlemist Tallinna linna juhtimisel, aidates meil liikuda rohelisema linna suunas, mis ühel hetkel võiks saada Euroopa roheliseks pealinnaks," sõnas Aas.

Ta lisas, et rohelistel pole küll Tallinna volikogus esindatust, kuid olukorras, kus Keskerakonnal on enamus, on värskete ideede lisamine linnajuhtimisse kahtlemata oluline.

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova ütles, et tal on väga hea meel näha, et koalitsioonilepingusse on sisse kirjutatud Tallinna viimine pestitsiidivabade linnade kaardile, uute ehitiste rajamisel lokaalsete taastuvenergia lahenduste kasutamine, erivajadustega inimestega arvestamine ja palju muud.

„Meie jaoks on ilmselt kõige suurem murekoht Reidi tee, kuid selge on see, et koalitsioonis olles saame me selle projekti rajamisel kaasa rääkida ja üheskoos leida maksimaalselt keskkonnasõbralikud ning praegusi puid võimalikult palju säilitavad lahendused,“ lausus Izmailova.

Linnapeakandidaadiks nimetas Keskerakonna Tallinna nõukogu Taavi Aasa. Volikogu aseesimehe kandidaadiks nimetati varasemalt Keskerakonna volikogu fraktsiooni juhtinud kogenud poliitik Toivo Tootsen.

Lisaks toetas Tallinna nõukogu ettepanekut valida Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimeeste kohale Toivo Tootsen, Margarita Tšernogorova, Leonid Mihhailov ja Tiit Terik.