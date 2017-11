Tammiste poolt hääletas 21 volinikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Opositsiooni kandidaati, sisekaitseakadeemia rektorit Katri Raiki toetas seitse volikogu liiget.

Viimase 15 aasta jooksul on Tammiste Narva linnapeaks valitud juba viis korda. Nüüd lubab ta lahendada aastaid kestnud tüli naaberlinna Narva-Jõesuuga kergliiklustee ehitamises ja keskenduda vanalinna piirkonna arendamisele.

"See on pikalt oodatud objekt - Narva raekoda, mis peab lõpuks saama sellise väljanägemise, et seal saab taas hakata vastu võtma linna külalisi ja läbi viima volikogu istungeid. Ma arvan ja loodan, et mis puudutab Narva ja Narva-Jõesuu vahelist teed, me siiski üritame leida lahenduse, sest ma arvan, et nii Jõesuu kui ka Narva seda soovivad. Järelikult peame lihtsalt omavahel arutama ja mõtlema ka mingitele kompromissidele, et see asi siiski teoks saaks," rääkis Tammiste.