Sihtasutus Tuletorni Fond on Eestis tegutsenud juba 17 aastat ja selle aja jooksul on Saksamaalt Eestisse sotsiaalpedagoogilisele teenusele toodud 95 probleemselt last, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on äärmusliku meetmega, kus tavakeskkonnast ja perest eemaldamine peaks aitama halva käitumisega silma paistva alaealise õigele teele juhatada.

Eelmisel aastal sotsiaalkindlustusametis loodud lastekaitseosakond on pidanud kolmel juhul abistama kohalikku omavalitsust, kes ei ole osanud Tuletorni vahendusel Eestis viibivat eluga pahuksis last aidata, sest puuduvad paberid lapse tausta kohta.

"Loomulikult võib eeldada, et ka siinsetes peredes võib tekkida lastel probleeme ja siis on nende lahendamine ja aitamine juba kohaliku omavalitsuse pädevuses, kellel on keeruline seda teha, kui puudub teave lapse kohta," ütles sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juhataja Eve Liblik.

Tuletorni Fondi ülesanne on suhelda Saksamaa omavalitsuste noorsooametitega, otsida Eestist sobivaid peresid, kelle makstakse teenuse eest raha, ja vajadusel neid abistada.

Teisipäeval kirjutas Äripäev, et Eesti riik palub Saksamaad lapsi Eestisse enam mitte saata, kuid sotsiaalkindlustusameti kinnitusel ei näe nemad teenuses probleemi, kui kohalikel omavalitustel on laste kohta piisavalt infot.

Tuletorni Fondi teatel on Eestisse tulevatel lastel kaasas kindlasti volitused ja otsused siia teenusele suunamise kohta, ent fond nõustub, et mõned Euroopa Liidu määrustega nõutud dokumendid võivad mõne kuu hilineda.

"Samas, need paberid läbivad nii mitmeid instantse, et neid nädalaga pole võimalik niikuinii korda saada. Ehk on võib-olla võimalik kasutada otseteed, et saata nad enne, kui saadetakse Eesti justiitsministeerimisse, otse Eestisse. Ma loodan, et see rahuldab kõiki osapooli, seda on kindlasti võimalik teha," lausus Tuletorni Fondi juhataja Meeli Salström.

Tema kinnitusel on Tuletorni Fond sõlminud sotsiaalkindlustusametiga kokkuleppe, et uusi lapsi ei võeta Eestisse enne, kui nende Brüsseli 2A määrusega nõutavad dokumendid, mis muu hulgas sisaldavad ka arstitõendit haiguste kohta, on siia jõudnud.