Fallon oli päev varem vabandanud käe asetamise eest naisajakirjanik Julia Hartley-Breweri põlvele 2002. aastal.

"Viimastel päevadel on parlamendisaadikute kohta välja tulnud mitu süüdistust, millest mõned käsitlevad ka minu varasemat käitumist... Mitmed neist on olnud valed, kuid aktsepteerin, et olen minevikus jäänud vajaka kõrgest standardist, mida me vajame relvajõududelt, mida mul on olnud au esindada," ütles Fallon lahkumisavalduses.

"Vaagisin oma positsiooni ning seetõttu astun kaitseministri kohalt tagasi," kirjutas ta, kuid lisas, et kavatseb jätkata parlamendiliikmena.

Peaminister Theresa May tänas Fallonit "pika ja muljetavaldava ministrikarjääri" eest.

"Hindan teile omast tõsist viisi, kuidas te oma positsiooni vaagisite ning eeskuju, mida te soovite näidata teenistujatele, naistele ja teistele," kirjutas May.