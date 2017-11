MTA: inimene peab hindama, kas on üldse mõistlik maksuvaba tulu kasutada

Maksu- ja tolliameti osakonnajuhataja Evelyn Liivamägi ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et inimesed peaksid läbi mõtlema, kui suur on nende järgmise aasta kogusissetulek ja hindama, kas on üldse mõistlik aasta jooksul maksuvaba tulu kasutada.

Kui palju maksuametnikele see tulumaksureform tööd juurde toob või Te elu keerukamaks teeb?

Kõik muudatused on keerulised ja kui me räägime siin päris põhimõttelisest tulumaksusüsteemi muutmisest eraisikule, siis ilmselgelt toob see keerukust kaasa nii meile, raamatupidajatele kui ka inimestele.

Kas Teie töötajail on juba kõik selge ja nad oskavad kõiki hädalisi, kes on segaduses, juhendada ja aidata?

Arvan küll, et meie oma inimestele on selge. Kõik on valmis nõustama, kui keegi küsib.

Mis on inimestel kõige targem teha, et nad ülejärgmisel aastal, kui on tuludeklaratsioonide esitamise aeg, sellega jänni ei jääks või ootamatult suuri summasid riigile maksma ei peaks?

Tuleks läbi mõelda, kui suur järgmise aasta kogusissetulek on ja selle pealt hinnata, kas on üldse mõistlik aasta jooksul maksuvaba tulu kasutada. Kui ei oska hinnata, siis on kõige parem soovitus mitte kasutada ja siis esitada 2019 tuludeklaratsioon ja kõik see, mis liiga palju riigile maksti, antakse tagasi.

Mõned arvavad, et see raha on esialgu minu käes ja ma saaksin seda kasutada, mille olen maksuametile n-ö ära andnud.

Niimoodi võib ka. Kes hindabki, et raha väärtus ajas pidevalt väheneb ja ta pigem saab aasta jooksul rohkem kätte ja maksab vähem maksu, peab lihtsalt arvestama sellega, et järgmine aasta tuleb see riigile tagasi maksta.

Kas praeguseks on tööandjad ja raamatupidajad omalt poolt piisavalt kursis, mis neid ees ootab alates 1. jaanuarist.?

Me oleme hästi palju oma energiat panustanud sinna, et saaksime raamatupidajaid koolitada ja informeerida. On veebimaterjale, erinevaid koolitusi läbi viidud.

Kõik saavad aru, mida nad tegema peavad?

Tagasisidet on igasugust, aga ma tahaks uskuda, et meie raamatupidajad on see seltskond, kes on võimeline nendest muudatustest läbi närima. Ja kui nad selle jutu ära kuulavad ja kodus veel antuke järele mõtlevad, siis tundub küll, et nad saavad aru, on tajunud neid kitsaskohti ja nüansse, nii et kui inimesed oma raamatupidajate poole pöörduvad, siis nad on kindlasti valmis neid aitama.

Näib, et kõige valusamalt lööb reform töötavaid pensionäre, kes teenivad head palka. Kas see uus kord nende vastu ebaõiglane pole?

Nüüd on otsustatud, et pensionär ei ole kuidagi teistmoodi kui muu töötav inimene. Tänasel päeval on pensionärid eelisolukorras, neile kohaldub mitut sorti maksuvaba tulu, kui lihtsalt töötav inimene saab ühe maksuvaba tulu. Uuest aastast on nad kõik võrdsustatud, mis tõesti toob kaasa selle, et head tasu teenivale pensionärile on see rahaline kaotus järgmisel aastal kõige suurem.