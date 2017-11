Kui tavapäraselt selgitavad helkuri rolli täiskasvanud ning teavituskampaaniaid teeb politsei, siis Võrumaal kirjutas üks viienda klassi õpilane ise politseisse, et korrakaitsjad tuleks kooli rääkima, miks helkur oluline on.

Võrumaal Kääpa koolis kontrolliti lastel helkureid, kuid see polnud sugugi tavapärane ega juhuslik - asja taga oli viienda klassi õpilase kiri politseile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mu ema kogu aeg räägib, et kui sa midagi märkad, siis kohe reageeri ja niimoodi ma mõtlesingi, et ma kirjutan siis politseile, et kas te tulekiste meie kooli rääkima helkuritest, et kui vajalikud need on. Ma ise sõidan igapäevaselt autoga ja ma näen, kuidas inimesed on täiesti tumedad, autojuhid ei näe neid ja lihtsalt võivad õnnetused juhtuda," rääkis Elisabet Raju, kes politsei helkuritest rääkima kutsus.

Kontroll näitas, et helkurite kui ka teadmistega on paremini varustatud just algklassideõpilased.

"Kui on pime, siis autod ei näe ja siis nad sõidavad sulle otsa," selgitas 1. klassi õpilane Matias, miks helkurit vaja on.

Suuremate klasside õpilastele aga vanemad enam helkureid külge ei riputa ning samas tuleb välja, et nende kandmine pole ka väga popp.

"Mõned ei taha lihtsalt või mõnel jääb kinni kuhugi ja siis kaovad need ära," rääkis 9. klassi õpilane Anželika.

"Suuremad lapsed enam ei taha helkurit kanda, sest need on tihti sellised, mis neile väga ei meeldi. Tegelikult ei pea helkurid olema just sellised nagu on poeriiulil, neid võib ka ise väga ilusaid teha," sõnas Raju.

Kui helkur aga ikkagi poest osta, tuleb jälgida, et tegemist oleks korraliku tootega, mis pimedas ka helgiks.

"Te peate vaatama, et kasutusjuhend oleks olemas ja kindlasti CE-tähis," selgitas Kagu politseijaoskonna piirkonnapolitsienik Elar Sarik.

Helkur peaks rippuma põlve kõrgusel ning soovitavalt võiks need olla nii paremal kui kavasakul pool.

Elisabeti julgust ja initsiatiivi tõstis esile ka politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel, öeldes, et selliste tegude najal muutubki meie riik paremaks kohaks.

"Kirju ikka saame, aga et selliselt toredalt koolitüdrukult sellise kirja saame, on ikka erakordne. Ainult sellise suhtumisega kasvab meil ja jõuab meie riik sellise hea kogukonnani, kus me üksteist toetame," rääkis ta.

Elisabet Rajule anti selle teo eest aukiri.