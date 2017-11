CIA avaldas Osama bin Ladeni arhiivi

Arhiiviga varem tutvuda saanud Washingtoni mõttekoja teadlaste sõnul sisaldab see videot bin Ladeni poja pulmadest ja Saudi Araabias sündinud terroristi päevikuid.

"See annab ameerika rahvale võimaluse heita pilk antud terroriorganisatsiooni plaanidesse ja tegemistesse," ütles CIA direktor Mike Pompeo.

CIA pani internetis välja 470 000 faili, mis konfiskeeriti 2011. aasta mais, kui USA mereväe eriüksus SEAL tungis Abbottabadis asuvasse kompleksi, kus bin Laden end varjas, ja tappis ta.

Demokraatiate Kaitsmise Fondi (Foundation for Defense of Democracies) teadlased Thomas Joscelyn ja Bill Roggio ütlesid, et arhiiv aitab täita mitu lünka Al-Qaeda juhtkonnas. Nii näiteks on ilmselt Iraanis tehtud pulmavideol bin Ladeni lemmikpoeg täiskasvanuna, asjaolu, mida maailm ei ole varem näinud.