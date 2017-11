Ülejooksik: USA rünnak Põhja-Koreale tooks automaatse vastulöögi

Endine Londonis asuva Põhja-Korea suursaatkonna asejuht Thae Yong-ho on kõrgeim Põhja-Korea režiimi liige, kes on viimase kahe aastakümne jooksul läände üle jooksnud. Põhja-Korea endine diplomaat jooksis läände üle eelmisel aastal ning külastab Washingtoni esmakordselt.

Thae rõhutas sõjalist riski mis võib kaasneda sõjalise jõu kasutamisega Põhja-Korea vastu. USA valitsus on öelnud, et üks viis, kuidas on võimalik ennetada Põhja-Korea jõudmist tuumalõhkepeaga ballistilise raketini, on kasutada sõjalist jõudu.

Thae tundus kinnitavat, mida mitmed USA ametnikud on pikalt kahtlustanud, aga pole sageli välja öelnud - isegi piiratud USA sõjaline löök võib esile kutsuda Põhja-Korea vastulöögi, mis mõjuks hävitavalt militariseeritud piirist umbes 40 kilomeetrit lõunas asuvale Lõuna-Korea pealinnale Soulile ja selle ümberkaudsetele aladele.

Eksdiplomaadi sõnul võidaksid USA ja sellega liidus olev Lõuna-Korea ennetava sõjalise rünnaku järel sõja, kuid Lõuna-Korea peab üle elama "inimohverduse", mille tekitaksid "kümned tuhanded" Lõuna-Koreale suunatud Pyongyangi suurtükid ja lühimaaraketid.

"Põhja-Korea ohvitsere õpetatakse vajutama oma nuppu ilma edasiste juhiste saamist väejuhatuselt, kui midagi peaks nende pool juhtuma," ütles Thae.

"Me peame meeles pidama, et sõjalisest eraldusjoonest 70-80 kilomeetrit eemal elab kümneid miljoneid lõunakorealasi."

Thae ärgitas Washingtoni kasutama sanktsioonide ja Kimi võimu vastu suunatud teabe levitamise alusel "pehmele jõule". Lisaks oli ta seisukohal, et kui Hiina annaks Põhja-Korea ülejooksikutele "lahkumistee" ilma sunniviisilise tagasisaatmiseta, siis toimuks "tohutu väljaränne" Lõuna-Koreasse, mis põhjustaks Põhja-Korea süsteemi kokkuvarisemise.

USA kongressi jaoks analüüse koostav Congressional Research Service kirjutas eelmisel nädalal avaldatud raportis, et tagasihoidlikel hinnangutel tapaksid militariseeritud piirile paigutatud Põhja-Korea suurtükid sõja esimestel tundidel kümneid tuhandeid inimesi.