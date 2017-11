Aprillist näeb tööandja töövõimetuslehe avamise esimest päeva

Laane rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et kui inimene läheb perearsti juurde ja leitakse, et ta ei saa tööd teha, avatakse talle töövõimetusleht, kuid tööandja seda praegu ei näe.

"Hea on, kui töötaja teatab, et ta on haige ega saa tööle tulla. Alates aprillist tekib lahendus, kus tööandja näeb töövõimetuslehe avamise esimest päeva," märkis Laane.

"Meie mõtted liiguvad selles suunas, et kui perearst avab selle lehe ja siis ei teki ühtegi raviarvet ega ühtegi retsepti, mis tõendaks, et inimene saab ravi, tuleb perearstilt küsida: mis toimub? Kas inimene puhkab kodus niisama? Mis alusel see töövõimetusleht on välja antud?" rääkis ta.

Laane sõnul muutub asi eriti drastiliseks, kui töövõimetuslehel viibivad inimesed postitavad Facebookis toredaid pilte ilusatest kohtadest.

"See riivab inimeste õiglustunnet ja koormab haigekassa eelarvet. See on üks võimalus, kuidas me saame IT abiga muuta nii inimeste kui ka perearstide distsipliini paremaks," ütles Laane.

Laane tõdes, et kui järgmisel aastal selgub, et haigekassa on töövõimetuslehtedele kuluvat raha üle hinnanud, saab selle raha suunata mujale - eriarstidele, vähiravimitele, ravimihüvitisele.